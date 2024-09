UIA: Rostros serios y pocos aplausos, para un Milei que llevó retos pero no anuncios

En esa línea, dijo que "la mejor política industrial es tener una buena política fiscal y monetaria, honrar las deudas, generar credibilidad en el país y terminar con la inflación". "No hay crecimiento sin estabilidad", agregó.

Milei usó la figura de "monstruo mitológico" con varias cabezas para graficar los obstáculos que tiene la producción, como el déficit fiscal, el costo laboral, las regulaciones y la inflación, entre otros.

Milei propuso una "guerra contra el costo argentino" e instó a los empresarios a "innovar y competir". "No hay fuerza de la naturaleza más grande que el de un argentino que quiere hacer plata", dijo.

Defendió sus políticas y prometió que las mismas producirán "un aumento de la competitividad" que llevará a "un boom industrial genuino que no podemos ni imaginar". Pero avisó que "no todos van a ganar", sino que en ese modelo "algunos progresan, otros se adaptan y otros quedan en el camino", aunque con el aliciente de "el sistema dará la posibilidad de reconvertirse".

No hubo anuncios para los industriales, que reclaman una suerte de RIGI para las pymes. No hubo nada de eso. Milei también insistió en que no va a "apurar los tiempos de ninguna decisión sino están dadas las condiciones". Fue una alusión al cepo cambiario.

El Presidente, no obstante, se presentó como "un aliado del sector privado", y reivindicó a los empresarios como "benefactores sociales", porque "generan riqueza y puestos de trabajo", en contraposición del Estado.

