Javier Milei, pianta audiencias: Su discurso en la UIA, sólo en TV Pública

Resulta evidente que los discursos de Javier Milei ya no entusiasman a la audiencia: su tono permanentemente auto celebratorio, el relato de una realidad que la mayor parte de los argentinos no vive, con promesas a futuro y las constantes chicanas a los "periodistas ensobrados" y a los "econochantas", ya no seducen como antes. Sus peroratas se han vuelto indigeribles para la audiencia...