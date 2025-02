Las playas secretas de Brasil lejos de las multitudes

A tres horas de la ciudad de San Pablo, Ubatuba es un destino imperdible para los amantes de la naturaleza. Su famosa “Trilha das 7 Praias” permite recorrer Cedro do Sul, Prainha da Deserta, Grande do Bonete, entre otras. Si eres amante del surf, Praia Itamambuca es tu lugar, mientras que Praia do Félix es ideal para quienes viajan con niños, gracias a su mar más tranquilo.

image.png

3. Praia de Juquehy: el Caribe brasileño

A solo 50 km de São Sebastião, esta playa deslumbra con su arena blanca y aguas cristalinas. Es perfecto para una escapada de descanso, disfrutando de la tranquilidad y el paisaje.

image.png

4. Praia de Maresias: el destino ideal para surfistas y amantes de la vida nocturna

Ubicada también cerca de São Sebastião, Praia de Maresias es famosa por sus olas grandes y su vibrante ambiente juvenil. Durante el día, es un paraíso para los surfistas; por la noche, sus bares y fiestas la convierten en el punto de encuentro de quienes buscan diversión.

image.png

5. Riviera de São Lourenço: lujo y comodidad frente al mar

Para quienes buscan una opción más sofisticada, esta playa en Bertioga combina naturaleza con infraestructura moderna. Aquí se pueden disfrutar de actividades como golf, ciclismo y deportes acuáticos, además de una oferta gastronómica y comercial de primer nivel.

image.png

6. Praia Branca: desconexión total en un rincón rústico

Ubicada en Guarujá, Praia Branca es un refugio para quienes buscan un contacto puro con la naturaleza. Se accede a través de un sendero rodeado de vegetación y ofrece un ambiente relajado, ideal para desconectar del mundo y disfrutar de la serenidad del mar.

image.png

Viajar con millas: una alternativa para descubrir nuevos destinos

Cada vez más viajeros optan por los programas de millas para planificar sus escapadas de manera flexible. En el caso de Smiles Argentina, su "Club Smiles" permite acumular millas en pesos argentinos y acceder a beneficios exclusivos.

Además, la opción "Viaje Fácil" permite reservar vuelos hasta 11 meses antes sin necesidad de contar con todas las millas en el momento, facilitando la organización de viajes a estos destinos paradisíacos.

