El parque acuático con toboganes inflables furor en Buenos Aires

El lugar se encuentra abierto de miércoles a domingo. Para adquirir las entradas se puede ingresar a la web (tivolipark.com.ar). Recomiendan llevar repelente de insectos, zapatillas obligatorias para las actividades, protector solar, reposera o manta para quienes deseen mayor comodidad.

Nuestro buffet tiene opciones variadas y a precios accesibles!! Podes desayunar, almorzar y merendar. Contamos con opciones veganas y celíacas! También podes traer comida ya lista para comer. Tene en cuenta que no hay disponibilidad para cocinar o calentar. Tambien podes traer bebida sin alcohol y heladerita, te recomendamos que traigas hielo! EL BUFFET SOLO ADMITE PAGO CON DÉBITO O EFECTIVO. NO SE PUEDE ABONAR CON TARJETA DE CRÉDITO