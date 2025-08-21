Dos importantes aerolíneas enfrentan demandas millonarias

Las demandas citan a American Airlines y Alaska Airlines como ejemplos, ya que estas compañías sí notifican a sus clientes cuando un asiento junto al fuselaje carece de ventana.

image Dos importantes aerolíneas de EE.UU. enfrentan demandas por vender asientos sin ventanas

Pasajeros afectados, reclamos y demanda

Los demandantes relataron que eligieron asientos de ventana con fines específicos: desde mitigar el miedo a volar, evitar mareos, entretener a niños, acceder a más luz natural o simplemente disfrutar de la vista aérea.

La denuncia subraya que el pago extra carece de sentido si ese beneficio no existe: “De haberlo sabido, los demandantes no habrían seleccionado esos asientos, mucho menos habrían pagado un extra”.

Además de la compensación económica, los abogados piden medidas cautelares que prohíban a las aerolíneas vender estos asientos como de ventana si no cuentan con una.

De prosperar la acción colectiva, más de un millón de pasajeros por aerolínea podrían reclamar indemnización por daños y perjuicios, lo que representaría millones de dólares en compensaciones.

El caso podría sentar un precedente clave en la industria aerocomercial, obligando a las aerolíneas a detallar con precisión el diseño de cabinas y asientos durante la compra. Por ahora, ni Delta ni United han hecho declaraciones públicas, manteniendo su política de no comentar procesos judiciales en curso.

