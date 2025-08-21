Divorcio confirmado: Lo que Nicolás Vázquez no le perdona a Gimena Accardi

En la puerta del teatro Lola Membrives, Vázquez no esquivó el tema: "Me apena cómo termina manchándose una historia que fue muy linda. No éramos la pareja perfecta, pero siempre nos sostuvimos con amor”. Una frase que resume la bronca de ver cómo el mito de la pareja ideal se resquebraja frente a todos.

Nicolás Vázquez, Gimena Accardi y la versión que nadie confirma

El segundo capítulo del drama lo escribe el runrún en redes: el nombre de Andrés Gil aparece una y otra vez como supuesto tercero en discordia. El actor lo desmintió públicamente: “Es absolutamente falso”, y Accardi también salió a despejar la versión, pero la bola no deja de crecer.

En el medio quedó Candela Vetrano, pareja de Gil y madre de su hijo, que según contó Latorre también se comunicó con Gimena para preguntarle directamente si había algo más. La respuesta fue negativa, aunque la duda ya estaba instalada.

image Andrés Gil fue señalado como supuesto tercero, aunque lo desmintieron. Las redes amplificaron los rumores y la exposición pública hace más difícil procesar la ruptura de manera privada.

El problema no es sólo el rumor en sí, sino cómo afecta a la credibilidad de los protagonistas. En este contexto, cada silencio suena sospechoso y cada gesto alimenta interpretaciones. Accardi lo reconoció en el programa de streaming de Migue Granados: “Yo estoy completamente abajo, es como que no vine”. Una confesión cruda de alguien que eligió poner la cara, aunque eso signifique mostrarse vulnerable frente a las cámaras.

Mientras tanto, Nicolás aparece solo en los bares de Núñez, según fotos publicadas por Gossipeame, y los vecinos lo describen serio, metido en su teléfono. En lo profesional, los dos siguen brillando; en lo personal, cargan con un relato que los excede: la pareja que sobrevivió a todo, incluso a la tragedia, no pudo sobrevivirse a sí misma.

image

El telón baja en la vida privada, pero la función sigue. Y esa tensión entre lo íntimo y lo público es, quizás, lo que convierte esta separación en un símbolo de época: cuando las redes amplifican rumores y la intimidad se vuelve imposible de sostener sin filtraciones.

