Nicolás Vázquez y Gimena Accardi llegaron al final después de 18 años juntos y este jueves firmarán el divorcio que pone cierre a una de las parejas más queridas del espectáculo. Entre las confesiones de infidelidad de ella, rumores cruzados y una separación sin escándalo de plata, queda a la vista que lo laboral sigue, pero lo personal ya no.
FIFTY-FIFTY
Divorcio confirmado: Lo que Nicolás Vázquez no le perdona a Gimena Accardi
Nicolás Vázquez y Gimena Accardi le ponen punto final a su relación tras 18 años. El divorcio está ahí nomás y hay un trasfondo que todavía duele.
El divorcio llega sin gritos, pero con cicatrices
Lo confirmó Yanina Latorre ayer a la tarde en Sálvese quien pueda (América): "Mañana (por el jueves 21/08) se firma el divorcio. Esto aceleró todo. Él dice haberla perdonado, pero lo que le duele es cómo se desencadenó todo y que se sintió boludeado”. El trámite llega después de meses de desgaste y rumores que los dos venían esquivando en silencio.
El acuerdo es en buenos términos: 50/50 en bienes, Gimena se queda con la casa y Nicolás ya se mudó a un departamento en Núñez, comprado este año. A diferencia de otros divorcios mediáticos cargados de peleas por plata, acá la cuestión económica no parece ser el conflicto.
Lo que sí queda claro es que la relación estaba quebrada mucho antes de la infidelidad, y que el "perdón" no alcanza para sostener una historia donde uno de los dos sentía que el final estaba cantado.
Lo paradójico es que, en medio de este duelo personal, los dos siguen trabajando juntos. Mientras Vázquez encabeza con éxito Rocky, el musical en calle Corrientes, Accardi continúa la gira de En otras palabras, obra que dirige Nico y en la que actúa Andrés Gil.
En la puerta del teatro Lola Membrives, Vázquez no esquivó el tema: "Me apena cómo termina manchándose una historia que fue muy linda. No éramos la pareja perfecta, pero siempre nos sostuvimos con amor”. Una frase que resume la bronca de ver cómo el mito de la pareja ideal se resquebraja frente a todos.
Nicolás Vázquez, Gimena Accardi y la versión que nadie confirma
El segundo capítulo del drama lo escribe el runrún en redes: el nombre de Andrés Gil aparece una y otra vez como supuesto tercero en discordia. El actor lo desmintió públicamente: “Es absolutamente falso”, y Accardi también salió a despejar la versión, pero la bola no deja de crecer.
En el medio quedó Candela Vetrano, pareja de Gil y madre de su hijo, que según contó Latorre también se comunicó con Gimena para preguntarle directamente si había algo más. La respuesta fue negativa, aunque la duda ya estaba instalada.
El problema no es sólo el rumor en sí, sino cómo afecta a la credibilidad de los protagonistas. En este contexto, cada silencio suena sospechoso y cada gesto alimenta interpretaciones. Accardi lo reconoció en el programa de streaming de Migue Granados: “Yo estoy completamente abajo, es como que no vine”. Una confesión cruda de alguien que eligió poner la cara, aunque eso signifique mostrarse vulnerable frente a las cámaras.
Mientras tanto, Nicolás aparece solo en los bares de Núñez, según fotos publicadas por Gossipeame, y los vecinos lo describen serio, metido en su teléfono. En lo profesional, los dos siguen brillando; en lo personal, cargan con un relato que los excede: la pareja que sobrevivió a todo, incluso a la tragedia, no pudo sobrevivirse a sí misma.
El telón baja en la vida privada, pero la función sigue. Y esa tensión entre lo íntimo y lo público es, quizás, lo que convierte esta separación en un símbolo de época: cuando las redes amplifican rumores y la intimidad se vuelve imposible de sostener sin filtraciones.
