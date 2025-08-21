Majo Martino contó que ganó la Quiniela y todos le creyeron... hasta que aclaró todo

El día que Majo Martino trajo un cocodrilo a Buenos Aires

Durante la etapa de Majo Martino como productora de ShowMatch, protagonizó una historia que hoy sería impensable: consiguió un cocodrilo para un sketch televisivo. La criatura viajó desde Corrientes hasta Buenos Aires por un pedido de Marcelo Tinelli, y ante la falta de un destino adecuado, fue finalmente donada al zoológico de Florencio Varela.

image Durante su etapa en ShowMatch, Majo gestionó un cocodrilo para un sketch, reflejando cómo cambió la conciencia sobre bienestar animal y la ética en la televisión argentina.

"En ese momento no existía la conciencia animal actual. Hoy no lo volvería a hacer, pero en aquel entonces era algo insólito, aunque no prohibido", recordó Martino en una entrevista reciente con los medios.

Entre la Quiniela y el cocodrilo, Martino demostró que el espectáculo argentino es un azar con señales y moral cambiante, y que la información puede viralizarse antes de ser chequeada. Su supuesto golpe de suerte terminó siendo una clase práctica sobre la velocidad de las redes y la necesidad de verificar antes de publicar.

