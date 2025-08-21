Majo Martino sorprendió a todos en Sálvese quién pueda con su relato sobre la Quiniela, asegurando que había ganado siguiendo señales del destino. La historia de su golpe de suerte en la lotería apareció en todos los portales nacionales y se convirtió en uno de los temas más comentados del día, pero nadie sabía todavía cómo terminaría realmente la historia.
Majo Martino contó que ganó la Quiniela y todos le creyeron... hasta que aclaró todo
Majo Martino se convirtió en tendencia con su supuesto golpe de suerte en la Quiniela. Todos los portales lo replicaron, pero lo que parecía real tenía truco.
Cuando la Quiniela se volvió viral… y era falsa
En pleno programa conducido por Yanina Latorre, Majo Martino interrumpió para contar su “momento de suerte” con la Quiniela. "El otro día soñé con el número 247. Salgo a la calle y veo patentes con el 247. Dije 'tengo que jugarlo a la Quiniela'. Me fijo, y salió el número 247 y gané", relató la panelista, mostrando incluso un ticket que supuestamente confirmaba la jugada. Según ella, apostó $2.000 y se llevó $1.200.000, rematando con la frase que quedó grabada: "Hay que estar atento a las señales".
Pero la historia dio un giro inesperado. En su cuenta de X, Martino aclaró: "Gente!!! NO ME GANE LA QUINIELA!!! Fue un CHIVO de SQP" y pidió a los portales que retiren la información: "Le pido a los portales que bajen esta noticia, por favor. no es así!!!"
Muchos de los medios nacionales más importantes replicaron la historia sin verificar (Infobae, A24, Crónica, Noticias Argentinas, Minuto Uno, etc.) y rápidamente tuvieron que borrarla, mostrando cómo la velocidad de la circulación de información en los programas de espectáculos puede superar cualquier control editorial.
Este episodio también conecta con la cultura popular de la Quiniela y la tradición de asociar números a sueños. El 47, según la tabla de significados de los sueños, representa "el muerto". Estas tablas surgieron originalmente para ocultar el verdadero sentido de las apuestas a las autoridades, y con el tiempo se consolidaron en el folklore de los apostadores, aunque los significados varían según la región.
El día que Majo Martino trajo un cocodrilo a Buenos Aires
Durante la etapa de Majo Martino como productora de ShowMatch, protagonizó una historia que hoy sería impensable: consiguió un cocodrilo para un sketch televisivo. La criatura viajó desde Corrientes hasta Buenos Aires por un pedido de Marcelo Tinelli, y ante la falta de un destino adecuado, fue finalmente donada al zoológico de Florencio Varela.
"En ese momento no existía la conciencia animal actual. Hoy no lo volvería a hacer, pero en aquel entonces era algo insólito, aunque no prohibido", recordó Martino en una entrevista reciente con los medios.
Entre la Quiniela y el cocodrilo, Martino demostró que el espectáculo argentino es un azar con señales y moral cambiante, y que la información puede viralizarse antes de ser chequeada. Su supuesto golpe de suerte terminó siendo una clase práctica sobre la velocidad de las redes y la necesidad de verificar antes de publicar.
