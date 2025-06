Alex Caniggia le manda videos hot a Majo Martino y estalló todo al aire

La química viene de El Hotel de los Famosos, donde compartieron muchas semanas, se tiraban onda al aire y se reían todo el tiempo. Y ahora, con Alex soltero y tirando tiros por Instagram, Majo parece no esquivarle al juego… aunque después diga que no pasó nada.

Melody prendió el ventilador: Traiciones, reclamos y palitos cruzados

Después del escándalo, Melody Luz, ex de Alex y mamá de su hija Venezia, fue a LAM y no se quedó callada. La bailarina contó que ya venía sintiendo algo raro en su relación y que, aunque no es de revisar celulares, lo hizo una vez y "pum", encontró lo que sospechaba.

"Se hablaba con mujeres, las buscaba él, les pedía el WhatsApp. Creo que nunca se llegó a encontrar con ninguna, pero igual…", tiró con los dientes apretados. Y agregó que Alex borraba los chats, creyéndose más vivo que ella: "Eliminaba las conversaciones, se creía más vivo que yo".

image.png Melody Luz reveló que Alex chateaba con otras mujeres durante su relación. Aunque afirma no tener drama con Majo, lanzó ironías y dejó entrever cierta molestia por el nuevo vínculo.

La gota que rebalsó el vaso fue el Día del Niño del año pasado. "Me levanté para jugar con Venezia y él no se levantaba ni me acompañaba a las ecografías. Revisé el celular y vi que hablaba con una tal Nicki, que en realidad era Ivana… otra mina más", relató con dolor. "Me comí esa mentira de que era un padre de familia ejemplar, que me respetaba… nada que ver", cerró, visiblemente dolida.

Sobre Majo, Melody fue sincera: "Antes me caía pésimo". Y cuando le preguntaron si le molestaba que ella ahora hablara con Alex, respondió con ironía: "Prefiero que Majo sea la madrastra de mi hija y no otra mujer". Majo, tranquila pero firme, le contestó: "Yo te la cuidaría muy bien. Me encantan los chicos". Y de paso aprovechó para pegarle al actual novio de Melody, Santiago del Azar, a quien trató de "picaflor". A lo que Melody la cruzó: "Mirá que con Alex no te espera nada distinto igual".

Embed MELODY LUZ HABLA TRAS SU SEPARACIÓN DE ALEX CANIGGIA



"Majo Martino me caía pésimo"



Cc #LAM en América TV @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/vZQX2ToEKc — América TV (@AmericaTV) June 19, 2025

¿Hay algo entre Alex y Majo? Ella dice que no, que solo fue un reencuentro digital después de que él le escribiera post-separación. "No lo veía desde El Hotel. Él formalizó con Melody y yo me puse de novia. Quedó ahí. Ahora que se separaron, me escribió, pero fue hace re poco. Me invitó a salir, pero no acepté", dijo Martino.

Melody, por su parte, cerró la discusión con un gesto de hastío: "Me da vergüenza ajena". Pero igual reconoció que con Majo, durante el reality, se llevaban bien… hasta que dejaron de hacerlo. ¿Volverán los rencores o empieza una nueva novela con la "Pandita"? En el universo Caniggia, todo es posible.

-------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

Franco Colapinto recibió la mejor noticia desde la Fórmula 1 y festeja todo Alpine

River no es Boca: la peor asistencia en el Mundial de Clubes incomodó a la FIFA

La aerolínea low cost elegida como la mejor de Sudamérica

Todo River en shock por la decisión de Gallardo con Franco Mastantuono

"Se logró controlar precios, tener superávit fiscal y reservas (con deuda) pero falta la pata de la inversión"