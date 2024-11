Alex Caniggia tildó de "vendehumo" a Colapinto y en las redes lo liquidaron

Alex Caniggia reveló que no se habla con su madre

Si bien en su momento la relación que mantenía Alex Caniggia con su padre era conflictiva, actualmente el alejamiento lo mantiene con su madre Mariana Nannis.

En una nota que dio para Teleshow reveló que no mantiene diálogo con su progenitora. "Con ella no me hablo. Primero echó a su hijo del departamento, encima no vive nadie ahí. Si me hubiera dicho, ‘lo voy a alquilar’. Buenísimo. Y después que echó a su primera nieta. Mi mujer estaba embarazada y a los diez días nació Venezia", reveló.

"Desde entonces no hablo con mi mamá. La verdad me re molestó. Además no vino ni a conocerla a la clínica. Me hinchó las pelotas y yo desde entonces no hable más", añadió.

Ante la consulta sobre si veía cercano un posible acercamiento, manifestó: "Esos códigos no se rompen. Eso no tiene perdón. Por ahora no me voy a amigar, no está en mis planes".

