El viernes (15/08) Ángel de Brito tomó el control del final de LAM para anunciar la salida de Marixa Balli: "Hoy Marixa se despide de nosotros, fue un placer tenerte. La vamos a extrañar mucho". La reacción de la panelista inmediata y dijo: "Tomé la decisión de dar un paso al costado, pero estoy muy feliz".
SIN RODEOS
Cambió a Ángel de Brito por Marley: Marixa Balli confesó por qué dejó LAM
Marixa Balli rompió el silencio tras su inesperada partida del programa de espectáculos para desembarcar a la pantalla de Telefe.
En esta ocasión, la bailarina dio una entrevista para Cortá por Lozano rompió el silencio y sobre su paso por el programa de chimentos expresó: “Mi experiencia fue maravillosa, pero es difícil ser panelista. Una cosa es que te entrevisten, pero si tenés que estar del otro lado para opinar, te pasan por la cabeza muchas sensaciones. De a poco me fui animando, que igual lo hice con mi estilo".
Asimismo, posteriormente aseguró su participación en el ciclo televisivo que muestra diferentes ciudades del mundo: “Di el paso al costado de LAM y arreglé este viaje con Marley ahora. La verdad es que las productoras son muy celosas y cada una quiere mantener a su artista en exclusividad".
“Me voy a India y estoy contenta porque quiero importar vestidos de allá. Vendí mucho tiempo cosas de ahí”, agregó la empresaria textil que 2005 fundó su Xurama, su marca de ropa.
Qué dijo Ángel de Brito sobre la salida de Marixa Balli de LAM
Luego de que se hiciera pública la salida de Marixa Balli de LAM fue Ángel de Brito quien habló al respecto y brindó detalles de su partida.
El conductor señaló a Telefe como determinante para que se produzca. Es que en primera instancia la solicitaron a la artista para que se sumara a participar del programa de Marley para viajar a otro país y luego volvieron a la carga para ofrecerle formar parte de MasterChef Celebrity.
"Son varias figuras y Marixa me dijo que le divertía estar ahí porque nunca había cocinado. Lo que pasa que ahí se se volvió imposible convivir porque MasterChef graba 12 horas por día", explicó posteriormente.
Además, como si fuera poco, a su vez también recibió el ofrecimiento para estar en el ciclo A la Barbarossa.
