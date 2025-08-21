Cambió a Ángel de Brito por Marley: Marixa Balli confesó por qué dejó LAM

“Me voy a India y estoy contenta porque quiero importar vestidos de allá. Vendí mucho tiempo cosas de ahí”, agregó la empresaria textil que 2005 fundó su Xurama, su marca de ropa.

Qué dijo Ángel de Brito sobre la salida de Marixa Balli de LAM

Luego de que se hiciera pública la salida de Marixa Balli de LAM fue Ángel de Brito quien habló al respecto y brindó detalles de su partida.

El conductor señaló a Telefe como determinante para que se produzca. Es que en primera instancia la solicitaron a la artista para que se sumara a participar del programa de Marley para viajar a otro país y luego volvieron a la carga para ofrecerle formar parte de MasterChef Celebrity.

"Son varias figuras y Marixa me dijo que le divertía estar ahí porque nunca había cocinado. Lo que pasa que ahí se se volvió imposible convivir porque MasterChef graba 12 horas por día", explicó posteriormente.

Además, como si fuera poco, a su vez también recibió el ofrecimiento para estar en el ciclo A la Barbarossa.

