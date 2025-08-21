Después de la separación que sorprendió a la farándula, Pampita y Martín Pepa se dieron una segunda oportunidad. Pero la vuelta al radar mediático no fue tranquila: en un evento reciente, Martín Pepa tuvo un intercambio bastante incómodo con el periodista Gustavo Méndez que llamó la atención de todos los presentes.
"MOLESTO Y ENOJADO"
Pampita en el medio: Martín Pepa y un periodista tuvieron un tenso cara a cara
Martín Pepa encaró al periodista Gustavo Méndez frente a Pampita en un evento. Fue un cruce tenso que dejó a todos sorprendidos y mirando de cerca.
Martín Pepa y Gustavo Méndez, frente a frente
El esperado reencuentro público de Pampita y Martín Pepa tuvo un ingrediente que pocos esperaban. Gustavo Méndez, panelista de Mujeres Argentinas y quien había adelantado la separación, relató en Puro Show (El Trece) que vivió un momento que nunca había experimentado: "Fue una situación bastante incómoda, nunca me pasó".
Según contó, todo comenzó de manera cordial: él saludó a Carolina y luego a Martín, quien estaba acompañado de Guillermo, el hermano de la modelo. Pero la situación cambió cuando, durante la comida, Méndez sintió un toque en el hombro y se encontró frente a frente con Pepa, cuya expresión denotaba "molestia, enojo, bronca, furia".
El intercambio subió rápidamente de tono, donde Pepa le reclamó por los detalles de la separación: "Vos dijiste cosas que no son". Méndez no se achicó y respondió con claridad: "Le digo ‘vos viste el programa o te contaron’ y me dijo ‘yo no lo vi’. Entonces, si querés, te paso y lo ves porque estás diciendo cosas que de la manera que me lo estás diciendo no fueron".
La escena, que tuvo lugar frente a los invitados y otros protagonistas del evento, mostró que la reconciliación no borró del todo los roces previos y que la exposición mediática sigue siendo un terreno complicado para los dos.
Volver no significa olvidar: Pampita y Pepa bajo la lupa
La pareja fue vista compartiendo un evento solidario del comedor Los Piletones, lo cual indica que la vuelta al vínculo es genuina y pública. Pero no es un regreso aislado, ya que Roberto García Moritán y Priscila Crivocapich, la actual pareja de él, también estuvieron presentes.
Este tipo de situaciones deja en evidencia cómo la farándula argentina mezcla los afectos con la estrategia de imagen. La exposición constante de Pampita y Pepa amplifica cualquier gesto o cruce, y el enfrentamiento con Méndez muestra que la fama también complica los vínculos personales, incluso cuando hay reconciliación de por medio.
En este contexto, volver no significa olvidar, y los momentos de tensión pública son inevitables. El amor y la reconciliación se mezclan con la mirada de todos, y cada gesto queda registrado y analizado, con consecuencias para la pareja y para quienes la rodean.
