urgente24
MEDIOS Pampita > Martín Pepa > Gustavo Méndez

"MOLESTO Y ENOJADO"

Pampita en el medio: Martín Pepa y un periodista tuvieron un tenso cara a cara

Martín Pepa encaró al periodista Gustavo Méndez frente a Pampita en un evento. Fue un cruce tenso que dejó a todos sorprendidos y mirando de cerca.

21 de agosto de 2025 - 10:38
Martín Pepa tuvo un cruce tenso con el periodista Gustavo Méndez frente a Pampita. La reconciliación de la pareja dejó un ambiente bastante tenso.

Martín Pepa tuvo un cruce tenso con el periodista Gustavo Méndez frente a Pampita. La reconciliación de la pareja dejó un ambiente bastante tenso.

Martín Pepa y Gustavo Méndez, frente a frente

El esperado reencuentro público de Pampita y Martín Pepa tuvo un ingrediente que pocos esperaban. Gustavo Méndez, panelista de Mujeres Argentinas y quien había adelantado la separación, relató en Puro Show (El Trece) que vivió un momento que nunca había experimentado: "Fue una situación bastante incómoda, nunca me pasó".

Según contó, todo comenzó de manera cordial: él saludó a Carolina y luego a Martín, quien estaba acompañado de Guillermo, el hermano de la modelo. Pero la situación cambió cuando, durante la comida, Méndez sintió un toque en el hombro y se encontró frente a frente con Pepa, cuya expresión denotaba "molestia, enojo, bronca, furia".

Seguir leyendo

image
Mart&iacute;n Pepa encar&oacute; a Gustavo M&eacute;ndez en un evento tras la reconciliaci&oacute;n con Pampita. El cruce evidenci&oacute; enojo y reclamos por los detalles de la separaci&oacute;n difundidos por el periodista.

Martín Pepa encaró a Gustavo Méndez en un evento tras la reconciliación con Pampita. El cruce evidenció enojo y reclamos por los detalles de la separación difundidos por el periodista.

El intercambio subió rápidamente de tono, donde Pepa le reclamó por los detalles de la separación: "Vos dijiste cosas que no son". Méndez no se achicó y respondió con claridad: "Le digo ‘vos viste el programa o te contaron’ y me dijo ‘yo no lo vi’. Entonces, si querés, te paso y lo ves porque estás diciendo cosas que de la manera que me lo estás diciendo no fueron".

La escena, que tuvo lugar frente a los invitados y otros protagonistas del evento, mostró que la reconciliación no borró del todo los roces previos y que la exposición mediática sigue siendo un terreno complicado para los dos.

Embed

Volver no significa olvidar: Pampita y Pepa bajo la lupa

La pareja fue vista compartiendo un evento solidario del comedor Los Piletones, lo cual indica que la vuelta al vínculo es genuina y pública. Pero no es un regreso aislado, ya que Roberto García Moritán y Priscila Crivocapich, la actual pareja de él, también estuvieron presentes.

image
La pareja comparti&oacute; un evento solidario mostrando que la vuelta es p&uacute;blica y genuina. La presencia de otras parejas y la exposici&oacute;n medi&aacute;tica le pone tensi&oacute;n y complejidad a su relaci&oacute;n.

La pareja compartió un evento solidario mostrando que la vuelta es pública y genuina. La presencia de otras parejas y la exposición mediática le pone tensión y complejidad a su relación.

Este tipo de situaciones deja en evidencia cómo la farándula argentina mezcla los afectos con la estrategia de imagen. La exposición constante de Pampita y Pepa amplifica cualquier gesto o cruce, y el enfrentamiento con Méndez muestra que la fama también complica los vínculos personales, incluso cuando hay reconciliación de por medio.

En este contexto, volver no significa olvidar, y los momentos de tensión pública son inevitables. El amor y la reconciliación se mezclan con la mirada de todos, y cada gesto queda registrado y analizado, con consecuencias para la pareja y para quienes la rodean.

--------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

El paraíso de las compras: Celulares y notebooks a precio ganga

Se confirmó el gran problema de Shein y Temu en Argentina: mucha preocupación

Se viralizó un video de Laura Soldano, la candidata espiritual de Javier Milei

Adorador extremo de la Motosierra, Javier Milei desafía a las instituciones

Independiente vs. U. de Chile: otra página oscura y violenta en el fútbol sudamericano

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES