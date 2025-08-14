La sorpresiva pregunta de Pampita que hizo estallar a todos: "¿Sabés de...?"

El momento que hizo estallar de risa al estudio

Después de hablar sobre los pedidos más comunes, "amor y trabajo", y de dejar claro que no hacía "amarres de parejas", Pampita cambió el tono con una pregunta inesperada: "¿Y el agua de tanga, sabés algo de eso?". La frase desató carcajadas, Barbie Simons se sumó con un "¿no vuelve?" y Polino recordó viejas peleas mediáticas por el tema. Silvia respondió con un simple: "Son cosas que se dicen…".

Embed

Ese instante mostró otra faceta de Pampita: la que sabe cuándo meter una cuota de humor para soltar la tensión y generar un momento televisivo distinto. En redes, muchos destacaron su capacidad para manejar los climas, algo que no siempre se ve en reemplazos de conductores fuertes como Guido Kaczka.

image Pampita preguntó por el "agua de tanga", generando risas y alivianando el clima del programa.

Curiosamente, en otros escenarios Pampita elige el silencio, como pasó en Desayuno Americano (América TV) cuando fue consultada por la denuncia de Julieta Prandi. Ahí se mantuvo neutral: "Prefiero no decir nada". Esa prudencia afuera y espontaneidad en su propio terreno es, quizá, lo que la está consolidando en esta nueva etapa. Porque si algo queda claro, es que Pampita entiende perfectamente cuándo callar y cuándo tirar una pregunta que nadie espera.

