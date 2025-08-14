En su nuevo rol al frente de Los 8 Escalones, Pampita volvió a dejar claro que no se limita al guion. En una noche que empezó como cualquier otra en El Trece, una conversación inesperada con una participante terminó llevando el programa por un camino tan curioso como divertido, dejando a todos atentos a cada palabra.
La sorpresiva pregunta de Pampita que hizo estallar a todos: "¿Sabés de...?"
Pampita habló de tarot en 'Los 8 Escalones'
Silvia, participante del programa, empezó contando que había tardado tres años en conseguir su lugar en el ciclo. "En realidad, yo me inscribí hace tres años, me llamaron y no pude venir esa vez. Y después seguí hasta que llegó la chance", relató.
Cuando reveló que era grafóloga y tarotista, Pampita no dudó: "¿Cómo es lo del tarot? ¿Uno saca la carta y te dice más o menos qué va a venir en el futuro?". Ante la respuesta afirmativa, la conductora fue honesta: "A mí me daría miedo, como que me condiciona un poco".
Silvia, lejos de seguir el camino de la tele fácil, explicó: "Yo ahora no tiraría la carta a nadie, porque yo creo mucho en lo que hago. La gente lo toma como un juego, algunos le hacen mala prensa, entonces para mí misma nunca lo hago, no lo puedo hacer".
En un programa donde lo habitual es ir rápido al juego, el momento quedó como una conversación en serio sobre la ética y los prejuicios alrededor de las prácticas esotéricas. Incluso Marcelo Polino, jurado, metió su curiosidad: "¿Le consultaste (a las cartas) si ibas a ganar?". Pero la respuesta fue tajante: "No, no lo uso. De esa forma lúdica no me gusta utilizarlo, realmente".
El momento que hizo estallar de risa al estudio
Después de hablar sobre los pedidos más comunes, "amor y trabajo", y de dejar claro que no hacía "amarres de parejas", Pampita cambió el tono con una pregunta inesperada: "¿Y el agua de tanga, sabés algo de eso?". La frase desató carcajadas, Barbie Simons se sumó con un "¿no vuelve?" y Polino recordó viejas peleas mediáticas por el tema. Silvia respondió con un simple: "Son cosas que se dicen…".
Ese instante mostró otra faceta de Pampita: la que sabe cuándo meter una cuota de humor para soltar la tensión y generar un momento televisivo distinto. En redes, muchos destacaron su capacidad para manejar los climas, algo que no siempre se ve en reemplazos de conductores fuertes como Guido Kaczka.
Curiosamente, en otros escenarios Pampita elige el silencio, como pasó en Desayuno Americano (América TV) cuando fue consultada por la denuncia de Julieta Prandi. Ahí se mantuvo neutral: "Prefiero no decir nada". Esa prudencia afuera y espontaneidad en su propio terreno es, quizá, lo que la está consolidando en esta nueva etapa. Porque si algo queda claro, es que Pampita entiende perfectamente cuándo callar y cuándo tirar una pregunta que nadie espera.
