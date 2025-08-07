Pampita debutó como conductora de Los 8 Escalones en El Trece y ya empieza a marcar su propio camino dentro de un formato que parecía intocable. En su segunda emisión, el rating dio señales alentadoras, pero todavía falta ver si el público la elige más allá del impacto inicial y del apellido que siempre genera interés.
Pampita toma el control del rating en El Trece y los datos ya lo reflejan
Pampita arrancó con buen pie al frente de Los 8 Escalones en El Trece. ¿Podrá mantener el impulso después que pase la novedad?
Pampita arranca bien, ahora como protagonista
En su segunda tarde al frente de Los 8 Escalones, Pampita logró un pico de 3.1 puntos de rating, según Kantar IBOPE Media, y quedó segunda en su franja horaria, detrás de Cortá por Lozano (Telefe), que lideró con 7.0. Detrás quedaron DDM (3.0), Los Profesionales de Siempre (1.7) y Estamos en Una, que no levanta cabeza con apenas 0.3 puntos.
No es un batacazo, pero marca un leve repunte respecto al debut del lunes, que promedió 2.7 puntos, también con segundo puesto. Y eso, para El Trece en esa franja (las 14:30, donde históricamente le cuesta) es un buen dato. Salvo El diario de Mariana o 100 argentinos dicen, no hubo muchas alegrías en ese horario.
Más allá del número, lo interesante es cómo Pampita se metió en el formato. Mientras que Kaczka manejaba el programa desde afuera, casi siempre en off y sin mostrarse mucho, Ardohain aparece en cámara, interactúa, marca presencia. En estas primeras emisiones, la producción aprovechó su perfil público y jugó con lo personal: preguntas de Marcelo Polino sobre su reciente viaje a Ibiza, el color de su bronceado, y hasta la participación de su hijo Bautista como jurado invitado.
Esa cercanía, bien dosificada, suma. Y parece que Pampita entendió que puede hacerse fuerte sin necesidad de escándalos ni personajes. Como dijo en LAM cuando le preguntaron por Nicole Neumann: "Supongo que algún día va a estar. Es muy querida por la producción y está invitadísima". Y agregó: "No creo que sea algo así porque trabajamos muchos años juntas muy bien y se disfruta mucho estar como jurado, por lo menos de mi lado siempre fue así y seguro para ella también".
También aclaró que "es una oportunidad de trabajo en un programa lindísimo. Todo eso que están diciendo no doy fe…", desmarcándose de cualquier intento de generar conflicto.
Un cambio estratégico para El Trece, que busca aire y rating
La movida de poner a Pampita no fue improvisada. Guido Kaczka, productor del programa además de conductor histórico, lo explicó en Intrusos: "Empezamos a pensar y surgió el nombre de Pampita y al canal le gustó, lo estuvimos hablando y ahora estamos haciendo todo para que salga de la mejor manera".
Y tiene lógica. Guido está a full con Los 8 Escalones de la noche, la radio y otros compromisos, y en El Trece venían buscando cómo levantar una tarde floja, más aún tras la salida del programa de Viviana Canosa. Apostar a una figura popular, con llegada en redes y experiencia previa, aunque intermitente, fue una jugada con lógica interna.
El desafío, igual, es grande. Pampita tuvo ciclos desparejos en conducción: Pampita Online fue más ruido que rating, y El Hotel de los Famosos arrancó fuerte pero se desinfló. Ahora, la diferencia es que entra en un formato armado, con reglas claras y sin necesidad de inventar nada desde cero. Además, esta edición tiene un incentivo nuevo: se entregan dos millones de pesos por programa, lo que le da atractivo y mantiene al público enganchado.
Guido incluso se sumó como jurado especial, reemplazando el lugar que dejó vacante Nicole Neumann, algo que nunca había hecho antes. "No es que va a quedar libre ese lugar, sino que yo voy a reemplazarte en el jurado. Yo voy a hacer las preguntas y vos vas a hacer Los 8 Escalones todos los días", le dijo en vivo a Pampita.
Ahora la pelota está del lado de Ardohain. Tiene pantalla, tiene formato y tiene el respaldo del canal. Pero en la tele, y más en las tardes, lo que importa es sostener. Porque los números de dos días pueden entusiasmar, pero no garantizan nada. Pampita arrancó bien, eso está claro. La pregunta es si puede mantenerse en pie cuando la novedad se termine.
