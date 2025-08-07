Pampita toma el control del rating en El Trece y los datos ya lo reflejan

También aclaró que "es una oportunidad de trabajo en un programa lindísimo. Todo eso que están diciendo no doy fe…", desmarcándose de cualquier intento de generar conflicto.

Un cambio estratégico para El Trece, que busca aire y rating

La movida de poner a Pampita no fue improvisada. Guido Kaczka, productor del programa además de conductor histórico, lo explicó en Intrusos: "Empezamos a pensar y surgió el nombre de Pampita y al canal le gustó, lo estuvimos hablando y ahora estamos haciendo todo para que salga de la mejor manera".

Y tiene lógica. Guido está a full con Los 8 Escalones de la noche, la radio y otros compromisos, y en El Trece venían buscando cómo levantar una tarde floja, más aún tras la salida del programa de Viviana Canosa. Apostar a una figura popular, con llegada en redes y experiencia previa, aunque intermitente, fue una jugada con lógica interna.

image El Trece apuesta fuerte a Pampita para reanimar las tardes tras varios fracasos en ese horario. Guido Kaczka se mantuvo como productor y jurado, pero el peso ahora está en Ardohain. El formato la contiene, pero deberá demostrar que puede sostener el interés más allá del efecto novedad.

El desafío, igual, es grande. Pampita tuvo ciclos desparejos en conducción: Pampita Online fue más ruido que rating, y El Hotel de los Famosos arrancó fuerte pero se desinfló. Ahora, la diferencia es que entra en un formato armado, con reglas claras y sin necesidad de inventar nada desde cero. Además, esta edición tiene un incentivo nuevo: se entregan dos millones de pesos por programa, lo que le da atractivo y mantiene al público enganchado.

Guido incluso se sumó como jurado especial, reemplazando el lugar que dejó vacante Nicole Neumann, algo que nunca había hecho antes. "No es que va a quedar libre ese lugar, sino que yo voy a reemplazarte en el jurado. Yo voy a hacer las preguntas y vos vas a hacer Los 8 Escalones todos los días", le dijo en vivo a Pampita.

Ahora la pelota está del lado de Ardohain. Tiene pantalla, tiene formato y tiene el respaldo del canal. Pero en la tele, y más en las tardes, lo que importa es sostener. Porque los números de dos días pueden entusiasmar, pero no garantizan nada. Pampita arrancó bien, eso está claro. La pregunta es si puede mantenerse en pie cuando la novedad se termine.

