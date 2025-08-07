Lo que Verónica Lozano dijo sobre Graciela Alfano y generó un revuelo enorme

image Verónica Lozano negó que Susana tuviera que ver y atribuyó la cancelación a la necesidad de contenido nuevo tras múltiples apariciones de Alfano. Criticó la exposición del audio y remarcó que Alfano "me tiene la concha al plato".

Lozano remarcó que ella fue "muy gentil" y que le pareció "muy mal que expusiera un audio privado", algo que consideró que "rompe un código". De hecho, con un tono algo chicanero, bromeó: "Menos mal que no le dije, esto que había pensado: ‘Grace, con lo bomba que estás, ¿ese viejo te cagó?’. La cagó el viejo del barco. No se puede confiar en nadie".

La conductora confirmó que Alfano había sido invitada un mes antes, cuando no existía el escándalo del tapado, y que la baja fue una cuestión estrictamente de programación. "Cuando llego el lunes me dicen: ‘Estaba invitada Graciela Alfano, la bajamos porque la semana pasada estuvo en todos los programas. Estuvo en el programa de Mariana, que somos competencia, y queremos contenido nuevo’", explicó.

Para cerrar, Lozano dejó un mensaje que parece apuntar directo a la actitud de Alfano: "Me da pena porque es una mujer que ha trabajado muchísimo, que tiene valor por sí misma, que tiene contenido por sí misma. Instalar cosas que no son verdad, no está bueno".

Embed VERO LOZANO HABLA DESPUÉS DEL EPISODIO CON GRACIELA ALFANO: "Me expuso mal"



Cc #LAM en América TV @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/ZOn8BtQgn8 — América TV (@AmericaTV) August 7, 2025

En definitiva, un simple cambio en la grilla terminó por desnudar una batalla de egos y sospechas en un canal donde, claramente, la política interna y las decisiones desde arriba marcan el ritmo más que las necesidades reales de los programas. La grieta entre Alfano y Lozano muestra que, en la tele, además del talento, pesa mucho quién mueve los hilos detrás de cámara.

