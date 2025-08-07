La cancelación de la entrevista de Graciela Alfano en Cortá por Lozano abrió una polémica con acusaciones cruzadas que involucran a figuras históricas de Telefe. Verónica Lozano salió a responder sin filtro, negando que Susana Giménez haya influido y cuestionando la actitud de Alfano, mientras la exvedette insiste en sospechas sobre "manos negras" en el canal.
"ME TIENE LA C... AL PLATO"
Lo que Verónica Lozano dijo sobre Graciela Alfano y generó un revuelo enorme
Verónica Lozano rompió el silencio tras la polémica baja de Graciela Alfano en su programa. Alfano, por su parte, acusa a Susana Giménez y desata sospechas.
Graciela Alfano en modo conspiración, con Susana Giménez en la mira
Graciela Alfano reaccionó con dureza después de que le comunicaran que no iba a estar en Cortá por Lozano, y no dudó en apuntar contra Susana Giménez como la mano oculta detrás de la cancelación. Según reveló la periodista Marina Calabró en LAM (América TV), Alfano tenía todo acordado para ir al programa, pero de repente la bajaron. La exvedette sospecha que no fue una cuestión de producción ni contenido, sino una "mano negra más arriba" que decidió bajarla para que no participe, algo que la deja pensando si no hay intereses de figuras "con categoría leyenda" que todavía manejan el juego en Telefe.
La polémica se disparó justo cuando el escándalo del tapado de María Julia Alsogaray volvió a poner en foco viejos roces entre Alfano y Susana. La exvedette tiene previsto aparecer en La Peña de Morfi (Telefe) el 10 de agosto, pero no está conforme con la explicación oficial que le dieron. Según Calabró, Alfano siente que la producción de Lozano no la defendió y que la bajaron porque ya había estado en otros programas, lo que no encaja con la versión de un problema de agenda.
Además, Alfano difundió un audio privado de Verónica Lozano en el que la conductora explicaba que prefería reprogramar la entrevista a hacerla solo para una charla breve, y que la decisión no tenía nada que ver con Susana. Pero ese audio fue la chispa que desató un nuevo capítulo en esta pelea pública repleta de códigos rotos y acusaciones cruzadas.
Verónica Lozano explica por qué Telefe cortó por lo sano
En la nota con Santiago Riva Roy para LAM, Verónica Lozano fue clara y no se guardó nada: "Alfano me tiene la concha al plato", dijo con firmeza. Y agregó: "Cuando uno quiere instalar algo, y bueno... Si ella quiere creer que la bajó Susana, no la vamos a contradecir". Para Lozano, la decisión fue de la producción del programa, que buscaba "contenido nuevo" porque Alfano había estado en varios programas, entre ellos el de Mariana Fabbiani, la competencia directa.
Lozano remarcó que ella fue "muy gentil" y que le pareció "muy mal que expusiera un audio privado", algo que consideró que "rompe un código". De hecho, con un tono algo chicanero, bromeó: "Menos mal que no le dije, esto que había pensado: ‘Grace, con lo bomba que estás, ¿ese viejo te cagó?’. La cagó el viejo del barco. No se puede confiar en nadie".
La conductora confirmó que Alfano había sido invitada un mes antes, cuando no existía el escándalo del tapado, y que la baja fue una cuestión estrictamente de programación. "Cuando llego el lunes me dicen: ‘Estaba invitada Graciela Alfano, la bajamos porque la semana pasada estuvo en todos los programas. Estuvo en el programa de Mariana, que somos competencia, y queremos contenido nuevo’", explicó.
Para cerrar, Lozano dejó un mensaje que parece apuntar directo a la actitud de Alfano: "Me da pena porque es una mujer que ha trabajado muchísimo, que tiene valor por sí misma, que tiene contenido por sí misma. Instalar cosas que no son verdad, no está bueno".
En definitiva, un simple cambio en la grilla terminó por desnudar una batalla de egos y sospechas en un canal donde, claramente, la política interna y las decisiones desde arriba marcan el ritmo más que las necesidades reales de los programas. La grieta entre Alfano y Lozano muestra que, en la tele, además del talento, pesa mucho quién mueve los hilos detrás de cámara.
-------------------------------------------------------------------
