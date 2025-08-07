Finde en Córdoba: Rugen motores en el Auto Show 2025

Todas esas marcas aprovecharán el espacio para mostrar novedades y adelantar proyectos a futuro. También habrá una presencia marcada de prensa especializada, tal y como demanda la organización de un auténtico “salón”.

Entre las unidades en exhibición, habrá autos cero kilómetro, concept cars, camiones, motos y autos clásicos. También estarán a disposición unidades deportivas históricas y ediciones especiales apuntadas a satisfacer el ojo de los fanáticos y especialistas que se harán presentes.

Para la participación directa del público se establecerán simuladores de alto realismo y una zona de test drive para probar los vehículos cero kilómetro. Además habrá charlas abiertas con referentes de la industria y shows de automovilismo para toda la familia.

Por último, el evento contará con una amplia propuesta gastronómica y un sunset pensado para el cierre de cada jornada.

Autos clásicos 2P Autos clásicos en Córdoba.

Toda la industria en un solo lugar

Además del espectáculo, el Auto Show de Córdoba será sede de encuentro de los principales referentes de la industria automotriz. Casi todas las marcas con presencia oficial en el país tendrán representantes de peso.

Entre ellos, se destaca la presencia del presidente de Stellantis Argentina, Martín Zuppi. Bajo su órbita están las marcas de Fiat, Peugeot, Jeep y Citroen, entre otras.

En el mismo lugar estará el presidente de Volkswagen Argentina, Marcellus Puig. Algo similar a lo que ocurrirá con la presentación del presidente de Renault, Pablo Sibillia, y el presidente de Prestige Auto (Mercedes-Benz), Daniel Herrero.

Las entradas se comercializan vía web y tienen un costo inicial de 10.000 pesos.

