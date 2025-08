Algo huele mal en Córdoba: Misterioso hedor invade la ciudad

Basura 6P El problema sería la basura quemada.

Córdoba y el mal olor

Todos los sensores dan que el aire está normal. No hay alarmas en este momento. Los olores pueden sentirse, pero puede ser que no sea perjudicial para la salud. No hay sensores que nos indiquen que tenemos que estar alertados sobre alguna situación peligrosa, indicaron desde la Municipalidad a Cadena 3. Todos los sensores dan que el aire está normal. No hay alarmas en este momento. Los olores pueden sentirse, pero puede ser que no sea perjudicial para la salud. No hay sensores que nos indiquen que tenemos que estar alertados sobre alguna situación peligrosa, indicaron desde la Municipalidad a Cadena 3.