Importante siderúrgica, paralizada por tiempo indeterminado, siembra pánico en toda una localidad

"Frente a la falta de expectativas de mejoras en la demanda y ante la sostenida crisis industrial que sigue golpeando al sector siderúrgico y, particularmente a Acerbrag, la empresa deberá parar nuevamente sus operaciones a partir de la semana próxima", informaron entonces al portal 'Bragado TV'.

Hace alrededor de un año, cuando comenzó a sentirse la caída de la demanda, la empresa se desprendió de ochenta trabajadores.

Sin embargo, poco después, anunciaron una parada para agosto de este año, para cambiar un transformador por otro más grande, una inversión que aumentaría la productividad de la planta.

Por eso, la parada estaba ya prevista y no generaba preocupación, hasta que apareció el comunicado para los medios locales: Allí la explicación expuesta generó dudas y desconfianza.

Algunos trabajadores manifestaron su preocupación por la continuidad de sus empleos, otros sostuvieron que ese es justamente el objetivo: sembrar pánico para contar con trabajadores más dóciles.

Y argumentaron, según publicó 'Página/12' que, tras la tanda de despidos de 2024, la planta comenzó a incorporar por trabajadores, por goteo, pero dentro del nuevo marco legal, con menos derechos.

De hecho, el mes pasado, Acerbrag produjo 23.000 toneladas, un número que ellos consideran aceptable, y manifestaron:

No tiramos manteca al techo, pero para el contexto, no estamos tan mal No tiramos manteca al techo, pero para el contexto, no estamos tan mal

Paritarias

Además, las sospechas de los trabajadores se funda también en la resistencia a aumentar salarios. Vale recordar que la paritaria de 2024 demoró más de diez meses de conflicto, y la de 2025 si bien está acordada, se espera la tardía homologación por parte de la secretaría de Trabajo, del ex Techint, Julio Cordero.

julio cordero.png La secretaría de Trabajo que conduce Julio Cordero demora la homologación del acuerdo.

En efecto, la situación de Acerbrag es análoga a la del resto del sector, cuyos principales jugadores son Ternium y Tenaris, del grupo ítaloargentino con sede en Luexemburgo Techint, Acindar, de la multinacional Arcelor Mittal.

La siderúrgica

La industria siderúrgica provee al agro, a la construcción, a las industrias automotriz y de línea blanca, pero todas ellas enfrentan un severo parate, por la política económica del gobierno de Javier Milei. La excepción era la actividad hidrocarburífera (Vaca Muerta), pero este segundo semestre ya se opera ahí también en niveles bajos.

Acerbrag es una empresa de 1960, que atravesó casi tres décadas de crecimiento ininterrumpido. En 1992, fue adquirida por el Grupo Lupier, y en 2007 la totalidad del paquete accionario fue adquirida por la brasileña Votorantim.

AcerBrag es la tercera productora de aceros largos de Argentina y la segunda de hierro redondo. Sus clientes están en la construcción, el agro y la industria.

En tanto, la multinacional brasileña Votoratim, tiene además en la Argentina intereses en los sectores de cemento y minería.

La cementera Cementos Avellaneda es uno de sus principales activos locales. También cuenta con Votorantim Metais Argentina, una empresa minera que produce zinc y níquel.

Otras noticias de Urgente24

Día de San Cayetano: Advertencia de la Conferencia Episcopal Argentina

El COVID volvió en forma de "Frankenstein": Qué se sabe sobre la nueva cepa

Bien en el fondo (y no del mar): Conicet en alerta

El CIADI, otro millonario reclamo a la Argentina y posible embargo (¿y Alicurá en parte de pago?)