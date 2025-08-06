Científicos detectaron los ingredientes de la vida flotando en el universo

La vida como fenómeno cósmico, no planetario

Este descubrimiento publicado en The Astrophysical Journal Letters tiene implicaciones brutales: si los ingredientes de la vida ya vienen "de fábrica" en los discos protoplanetarios, entonces la formación de vida compleja debería ser mucho más común de lo que pensábamos. No dependemos de la lotería química de cada planeta individual.

Pensalo así: antes creíamos que cada sistema solar tenía que ganar la lotería química por separado para desarrollar vida. Ahora sabemos que el universo ya viene con los números ganadores incluidos. Las "semillas químicas" de la vida se forman en el espacio frío, se preservan durante la formación estelar, y llegan listas para usar a cada nuevo sistema planetario.

image

Para la comunidad científica que busca vida extraterrestre, esto es como pasar de buscar una aguja en un pajar a descubrir que el pajar está lleno de agujas. Y para nosotros, los humanos, significa que somos parte de un fenómeno cósmico mucho más grande y conectado de lo que jamás imaginamos.

------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

La miniserie de 6 capítulos en la que todos son sospechosos

Telefe metió tijera pero las redes viralizaron la pelea que no salió en La Voz Argentina 2025

La estafa en Gmail en la que no paran de caer usuarios

Viviana Canosa no perdonó a El Trece y arrastró a Mario Pergolini: "Con los niños no"