Ridículo Donald Trump: Exige a Taiwán que TSMC compre Intel y los japoneses roban secretos

La empresa

Según Wikipedia, la mayoría de las empresas de semiconductores sin fábrica, tales como AMD, Apple, ARM, Broadcom, Marvell, MediaTek, Qualcomm y Nvidia, son clientes de TSMC, al igual que empresas emergentes como Allwinner Technology, HiSilicon, Spectra y UNISOC.

Algunos fabricantes de dispositivos integrados que tienen sus propias instalaciones de fabricación, como Intel, NXP, STMicroelectronics y Texas Instruments, externalizan parte de su producción a TSMC.

En medio de las tensiones arancelarias entre USA y Taiwán, Donald Trump exigió al gobierno con sede en la ciudad de Taipéi:

si TSMC quiere rebajar los aranceles del 20% al nivel de Japón o Corea del Sur (15%), tendría que adquirir casi la mitad de Intel y

aplicar entre US$300.000 millones y US$ 400.000 millones en suelo estadounidense.

Que Washington DC presione es una cosa. Que le pida a una empresa privada como TSMC que involucre miles de millones en salvar a Intel, es imposible. El Ejecutivo taiwanés no controla TSMC. El Fondo Nacional de Desarrollo, el brazo inversor de Taiwán, solo controla un 6,38% de TSMC.

La noticia de los nuevos aranceles de Trump a Taiwán sorprendió a muchos exportadores taiwaneses: "TSMC ya ha invertido US$165.000 millones en USA. Pero está claro que Trump quiere aún más. No importa si es agricultura, automóviles o productos sanitarios: incluso si Taiwán lo concede todo, y añade la compra de petróleo, gas natural, aviones y armamento, nada se compara en importancia al déficit comercial causado por los semiconductores y las TIC.”

C.C. Wei es el presidente de Taiwán y quien tendría que tomar una decisión de peso geopolítico con implicaciones económicas a largo plazo.

Embed La IA depende de los chips y solo tres empresas en el mundo los hacen: Nvidia (diseña y vende), la holandesa ASML (hace las máquinas para fabricarlos) y la taiwanesa TSMC (los fabrica).

Geopolítica y negocios multimillonarios.

Sobre esto escribí en @Newsweek_Ar de agosto pic.twitter.com/C5ni0mzGMY — Lalo Zanoni (@zanoni) August 4, 2025

El enojo

El malestar dentro del sector privado taiwanés es evidente. El 20% de arancel sitúa a sus productos por encima de los de Tailandia e Indonesia (19%), y cada punto porcentual cuenta en mercados donde la competencia ya es feroz:

“Después de tanto esfuerzo, seguimos por encima de Japón y Corea, incluso más altos que Tailandia e Indonesia, que están en el 19%. Es una mala noticia. Aparte del 5% extra de arancel, el reciente fortalecimiento del tipo de cambio ya ha encarecido un 10% los productos taiwaneses, lo que equivale a una diferencia total del 15%."

La UE solo ha invertido US$600.000 millones en USA

¿Por qué una empresa debería invertir la mitad de ese dinero?

¿Por qué el futuro de una empresa privada debe sacrificarse por razones políticas?

"TSMC es el baluarte tecnológico de Taiwán y su competitividad es clave para la seguridad nacional. Hay que pensar a largo plazo. El mandato de Trump podría durar solo 3 años más”, dice Chen Huiming, analista de Taiwán.

Pero Trump no quiere los chips de TSMC sino controlar a TSMC, una estupidez enorme porque TSMC ya es una empresa controlada por capitales estadounidenses que no quieren comprar el 49% de Intel.

TSMCobtuvo un beneficio de US$13.521 millones en el 2do. trimestre de este ejercicio, +60,7% más que en el mismo período del ejercicio anterior.

Esta cifra, que marca un nuevo récord trimestral, supone un avance del 10,2% respecto a las ganancias entre enero y marzo, que ascendieron a US$12.275 millones.

Según la agencia EFE, los fabricantes de semiconductores suelen registrar menores cifras de negocio en la 1ra. mitad del año, coincidiendo con la temporada baja de ventas de teléfonos móviles, pero la fuerte demanda de chips avanzados para inteligencia artificial (IA) y computación de alto rendimiento impulsó la facturación -y los beneficios- de TSMC tanto en el 1er. como en el 2do. trimestre.

En un comunicado, la compañía indicó que su facturación medida en dólares estadounidenses creció 44,4% entre abril y junio en comparación con el mismo período del año precedente.

Arizona

Durante el período informado, los envíos de chips fabricados con procesos de 3 nanómetros representaron el 24% del total de sus ingresos, mientras que los de 5 y 7 nanómetros fueron 36% y 14 % de su facturación, respectivamente.

Según la tecnológica, su margen neto de beneficios fue del 42,7%, 0,4 punto porcentual menos que el registrado al cierre de marzo.

TSMC tiene una fundición de procesos de 2nm/3nm en Arizona (USA).

El analista Ming-Chi Kuo, quien reside en Taiwán, y predijo correctamente el A18 Pro chipset en el iPhone 16 Pro Max, confirma que sí hubo conversaciones sobre la compra de Intel por parte de TSMC, pero USA no siguió adelante con su petición al darse cuenta del verdadero alcance de los retos a los que se enfrenta Intel.

Entonces, ahora Trump dice que si TSMC no compra Intel, tendrá que invertir hasta US$300.000 millones en sus instalaciones de producción de fundición de Arizona, ¿adicionales a los US$165.000 millones ya en ejecución? En cualquier caso, una extorsión. Aún así sólo podrían abastecer el 7% de los chips modernos que necesitarían empresas como Apple, según el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Espías

Los fiscales de Taiwán arrestaron a 6 personas sospechosas de robar secretos comerciales de TSMC.

Traducción: Varios medios de comunicación taiwaneses han informado de que la tecnología de vanguardia de núcleo de 2 nanómetros de TSMC se ha filtrado a un fabricante de equipos extranjero. Tres exempleados de TSMC han sido arrestados, y Tokyo Electron también se ha convertido en blanco de investigación.

-----------------------

Traducción: La tecnología adquirida ilegalmente estaba relacionada con semiconductores de vanguardia con un ancho de línea de circuito equivalente a 2 nanómetros. Según informes, la oficina taiwanesa de Tokyo Electron, una importante empresa japonesa de equipos de fabricación de semiconductores que opera con Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), fue registrada como parte relacionada.

-----------------------

El fabricante de chips denunció a sus empleados actuales y anteriores ante las autoridades por sospechas de que obtuvieron ilegalmente tecnología central, y los fiscales registraron las casas de algunos de ellos.

2 personas salieron en libertad bajo fianza y otra fue puesta en libertad, según informó John Nieh, portavoz de la Fiscalía Superior de Taiwán.

El caso coincide con la creciente competencia de empresas como Meta Platforms Inc. y DeepSeek por desarrollar inteligencia artificial en la era post-ChatGPT, que requiere miles de millones de dólares en servidores y centros de datos.

La inversión en el desarrollo de chips está en su nivel más alto, ya que TSMC y su rival más cercano, Samsung Electronics Co., reservan más de US$30.000 millones en gastos de capital anuales, mientras que las empresas estadounidenses y chinas compiten por desarrollar la tecnología más avanzada.

El progreso de China se ha estancado varias generaciones por detrás de TSMC, con Huawei Technologies Co. y Semiconductor Manufacturing International Corp. fabricando ahora silicio de 7 nm.

-----------------------------

