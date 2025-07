Nueva teoría: Científicos españoles e italianos descubren cómo nació realmente el universo

¿El fin de una era cosmológica?

Si esta teoría se confirma a través de futuras observaciones, estaríamos ante uno de los cambios de paradigma más significativos en la historia de la cosmología moderna. El modelo no solo simplifica nuestra comprensión del universo temprano, sino que también conecta directamente con el anhelo científico de una teoría unificada de la gravedad cuántica.

La investigación, titulada "Inflation without an inflaton" (Inflación sin inflatón), representa la culminación de años de trabajo colaborativo entre instituciones europeas. Los resultados sugieren que quizás no necesitemos elementos especulativos para explicar el cosmos, sino únicamente una comprensión profunda de las fuerzas fundamentales que ya conocemos.

image

El equipo internacional ahora enfocará sus esfuerzos en desarrollar predicciones específicas que puedan ser testadas con las próximas generaciones de telescopios y detectores de ondas gravitacionales. Si los datos confirman sus hipótesis, estaremos presenciando el nacimiento de una nueva era en nuestra comprensión del universo.

El breakthrough científico llega de la mano de Daniele Bertacca, de la Universidad de Padua, y Raúl Jiménez, investigador de la Institución Catalana de Investigación y Estudios Avanzados (ICREA) en el Instituto de Ciencias del Cosmos de la Universidad de Barcelona.

