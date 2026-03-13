Científicos descongelan cerebro y logran lo que hasta ahora era ciencia ficción

Algunos lo consideran un hito. De hecho, en Nature escriben: "Científicos reviven la actividad en cerebros de ratones congelados por primera vez".

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Cómo reactivaron la actividad en el cerebro tras descongelarlo

Para el estudio, los científicos usaron un método llamado vitrificación, que conserva el tejido en un estado similar al vidrio, en combinación con un proceso de descongelación que preserva el tejido vivo, explican en Nature.

Sin embargo, a diferencia de otros métodos de vitrificación, "hemos optimizado la composición de los conservantes y el proceso de enfriamiento para que el tejido neural permanezca intacto", señaló el Dr. Alexander German, del Departamento de Neurología Molecular, recoge un comunicado de la FAU.

El equipo probó la eficacia de su método en secciones cerebrales, como el hipocampo de un cerebro de ratón congelado.

Nature explica el procedimiento de esta forma: "Los cortes cerebrales se pretrataron en una solución con productos químicos de criopreservación antes de enfriarse rápidamente con nitrógeno líquido a -196 °C. Posteriormente, se mantuvieron en un congelador a -150 °C en un estado cristalino durante entre diez minutos y siete días".

Luego descongelaron las secciones cerebrales en soluciones tibias, y analizaron el tejido para comprobar si conservaba alguna actividad funcional.

"Pudimos utilizar imágenes de microscopía electrónica para demostrar que la nanoestructura del tejido no se vio alterada por el proceso de congelación", afirmó German.

Aunque fue momentáneo, "tras la descongelación, las señales eléctricas se regeneraron espontáneamente en el hipocampo, propagándose con normalidad a través de las redes neuronales", aseguró.

Según el estudio, se conservaron características clave del hipocampo, incluida la integridad estructural, la capacidad de respuesta metabólica, la excitabilidad neuronal y la transmisión y plasticidad sinápticas.

Por qué es importante este hallazgo

Para los científicos, esto abre el camino para la criopreservación de tejido neural.

La técnica podría usarse, por ejemplo, para preservar tejido cerebral extirpado durante una cirugía para su análisis posterior, o también podría contribuir al desarrollo de fármacos, apunta el comunicado.

Finalmente, los científicos concluyeron: "Demostramos que el hipocampo puede reanudar la actividad electrofisiológica después de haber sido completamente inmovilizado en un vidrio criogénico. Este trabajo amplía los límites de tolerancia biofísica conocidos para el tejido cerebral, desde el rango hipotérmico al criogénico, y establece un protocolo para su almacenamiento en un estado viable".

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