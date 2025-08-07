LIBRE DE PAGO
Furor total: Los viajeros argentinos lideran los free tours
Los viajeros argentinos lideran la tendencia global de los free tours: recorridos guiados a pie, de pago a voluntad, ideales para conocer a fondo un destino.
Cada vez más turistas eligen recorrer destinos a través de visitas guiadas a pie bajo el modelo libre de pago. Según Civitatis, los argentinos encabezan el ranking mundial de reservas y la demanda de estas experiencias a la hora de realizar viajes creció más de 141% en los últimos años.
- Argentina encabezó el ranking global de reservas de free tours durante los primeros 6 meses de 2025. Con 190.188 reservas y 267.867 personas participando en estas actividades, el país ya superó el total registrado durante todo el 2024.
Este crecimiento no es casual. Desde 2022 a la fecha, la demanda de este tipo de experiencias por parte de los argentinos creció un 141%, consolidando a la Argentina como el segundo mayor mercado global en elegir esta modalidad para visitar un destino. En primer lugar se encuentra España, país que es la sede fundacional de la compañía.
¿Qué es exactamente un free tour?
Se trata de recorridos que permiten descubrir la historia, el arte, la cultura, la vida cotidiana y hasta la gastronomía de un lugar. Los free tours son visitas guiadas a pie por ciudades de todo el mundo que no tienen un precio fijo, sino que funcionan bajo el modelo libre de pago, es decir que al final del recorrido, cada viajero decide cuánto abonar en función de su experiencia.
Por qué los argentinos eligen los tours gratis (a que estos datos no los sabés)
“El éxito de los free tours entre los viajeros argentinos se vincula con varias tendencias actuales como la búsqueda de experiencias personalizadas y sostenibles y el deseo de vivir las ciudades como un local, más allá de los circuitos turísticos tradicionales", aseguró Nicolás Posse, Country Manager de Civitatis en Argentina.
- Además, a diferencia de una excursión, se paga a posteriori y según la satisfacción del cliente con el guía. A voluntad.
- Detrás de cada free tour hay un guía profesional, muchas veces licenciado o incluso profesor universitario.
- Además, este formato potencia la venta cruzada: muchos viajeros comienzan con un free tour y luego contratan otras actividades más temáticas o especializadas, como visitas a museos, experiencias gastronómicas o excursiones de día completo.
Destinos favoritos para hacer free tours
Entre los destinos más elegidos por los argentinos para hacer free tours se destacan las grandes capitales europeas: Roma, París, Madrid, Florencia, Barcelona.
Mientras que en Argentina los "furor" son el Free Tour por la Plaza Lavalle y el Free Tour del Papa Francisco en Buenos Aires.
