Furor total: Los viajeros argentinos lideran los free tours

Por qué los argentinos eligen los tours gratis (a que estos datos no los sabés)

“El éxito de los free tours entre los viajeros argentinos se vincula con varias tendencias actuales como la búsqueda de experiencias personalizadas y sostenibles y el deseo de vivir las ciudades como un local, más allá de los circuitos turísticos tradicionales", aseguró Nicolás Posse, Country Manager de Civitatis en Argentina.

Además, a diferencia de una excursión, se paga a posteriori y según la satisfacción del cliente con el guía. A voluntad. Detrás de cada free tour hay un guía profesional, muchas veces licenciado o incluso profesor universitario. Además, este formato potencia la venta cruzada: muchos viajeros comienzan con un free tour y luego contratan otras actividades más temáticas o especializadas, como visitas a museos, experiencias gastronómicas o excursiones de día completo.

Destinos favoritos para hacer free tours

image

Entre los destinos más elegidos por los argentinos para hacer free tours se destacan las grandes capitales europeas: Roma, París, Madrid, Florencia, Barcelona.

image

Mientras que en Argentina los "furor" son el Free Tour por la Plaza Lavalle y el Free Tour del Papa Francisco en Buenos Aires.

