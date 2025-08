Advertencia de científicos por la crisis de cáncer de hígado que se avecina

La mayoría de los casos de cáncer de hígado se pueden prevenir

Sin embargo, hay esperanza. Y es que, el informe también revela que la mayoría de los casos de cáncer de hígado se pueden prevenir.

En concreto, los expertos han sugerido que tres de cada cinco casos de cáncer de hígado en todo el mundo están relacionados con factores de riesgo prevenibles.

¿Cómo? Abordando la hepatitis viral, el consumo excesivo de alcohol y la enfermedad hepática esteatótica asociada a disfunción metabólica (MASLD), una afección provocada por el exceso de grasa en el hígado.

"La Comisión The Lancet sobre el abordaje de la carga mundial del carcinoma hepatocelular ofrece una perspectiva esperanzadora: al menos el 60 % de los cánceres de hígado son prevenibles mediante el tratamiento específico de factores de riesgo modificables, como el virus de la hepatitis B (VHB), el virus de la hepatitis C (VHC), el consumo de alcohol y la enfermedad esteatótica asociada a la disfunción metabólica (MASLD)", se lee en The Lancet.

"Es importante destacar que la Comisión subraya que una reducción sostenida de la tasa de incidencia estandarizada por edad (ASIR) del cáncer de hígado del 2 al 5 % anual podría alterar drásticamente esta trayectoria, previniendo potencialmente hasta 17,3 millones de casos nuevos y salvando alrededor de 15,1 millones de vidas en los próximos 25 años", agregan.

Finalmente, los expertos hacen un llamado a tomar medidas "urgentes" para "frenar" el aumento del cáncer de hígado en el mundo.

Cáncer de hígado: Síntomas

A propósito de que el cáncer de hígado se está convirtiendo en un problema mundial, aquí están los síntomas de la enfermedad para estar atentos:

Pérdida de peso

Falta de apetito

Sensación de llenura tras comer poco

Náuseas o vómitos

Un agrandamiento del hígado (llenura debajo de las costillas del lado derecho)

Un agrandamiento del bazo (llenura debajo de las costillas del lado izquierdo)

Hinchazón abdominal

Picazón

Coloración amarillenta de la piel y los ojos

Fiebre

Venas agrandadas en el abdomen

Sangrado o moretones anormales

Heces más pálidas de lo normal

Orina oscura

