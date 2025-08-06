Hoy, miércoles 06/08, se acordó la paritaria para empleados de comercio. Las partes pactaron un incremento de salarios de 6% sobre las escalas de las remuneraciones básicas del CCT N° 130/75, para lo cual se tomará como base de cálculo los valores expresados para el mes de junio de 2025, más los porcentuales no remunerativos vigentes.
PARITARIAS
Paritaria de Empleados de Comercio cierra con suba del 6%
El aumento de la paritaria a empleados de Comercio será del 1% mensual no acumulativo hasta diciembre más un bono de $40.000. Ya fue homologada por Trabajo.
Luego de una tensa negociación, como había informado Urgente24, esta noticia trae alivio para más de un millón de trabajadores de FAECyS.
De acuerdo con el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) publicado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) hoy, se estima que la inflación de julio sea de 1,8%, y para los meses siguientes se proyecta siempre por debajo de 2%.
Esto lo acordaron la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA) y la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS), quienes suscribieron a este nuevo acuerdo.
Cómo se harán los pagos de salarios
El incremento del 6% se hará en forma de asignación remunerativa y no acumulativa, a abonarse en 6 tramos:
- 1% a partir del mes de julio de 2025;
- 1% a partir del mes de agosto de 2025;
- 1% a partir del mes de septiembre de 2025;
- 1% a partir del mes de octubre de 2025;
- 1% a partir del mes de noviembre de 2025
- 1% a partir del mes de diciembre de 2025.
Por otra parte, el comunicado emitido por CAC agrega: “se pactó el otorgamiento de una suma fija no remunerativa que, durante el segundo semestre, se abonará conforme al siguiente esquema:
- $ 40.000 durante el mes de julio de 2025,
- $40.000 durante el mes de agosto de 2025,
- $40.000 durante el mes de septiembre de 2025,
- $40.000 durante el mes de octubre de 2025,
- $ 40.000 durante el mes de noviembre de 2025
- $ 40.000 durante el mes de diciembre de 2025”.
El comunicado de prensa agrega:
En el mes de noviembre 2025, las asociaciones que llegaron a este acuerdo tendrán una nueva reunión para analizar las variaciones económicas que pudieran haber ocurrido, aunque lo pactado hoy tiene vigencia hasta el 30 de abril 2026.
El comunicado aclara que los incrementos de este acuerdo no son vinculantes para los acuerdos salariales que pudieran suscribirse en el ámbito de la ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, “sin perjuicio de que las sumas resultantes de los incrementos pactados constituyan el mínimo convencional vigente a partir de la homologación”.
El acuerdo ya fue homologado por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
