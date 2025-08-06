Paritaria de Empleados de Comercio cierra con suba del 6%

Esto lo acordaron la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA) y la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS), quienes suscribieron a este nuevo acuerdo.

image Se acordó la paritaria de Empleados de Comercio con aumentos por el resto del año.

Cómo se harán los pagos de salarios

El incremento del 6% se hará en forma de asignación remunerativa y no acumulativa, a abonarse en 6 tramos:

1% a partir del mes de julio de 2025;

1% a partir del mes de agosto de 2025;

1% a partir del mes de septiembre de 2025;

1% a partir del mes de octubre de 2025;

1% a partir del mes de noviembre de 2025

1% a partir del mes de diciembre de 2025.

Por otra parte, el comunicado emitido por CAC agrega: “se pactó el otorgamiento de una suma fija no remunerativa que, durante el segundo semestre, se abonará conforme al siguiente esquema:

$ 40.000 durante el mes de julio de 2025,

$40.000 durante el mes de agosto de 2025,

$40.000 durante el mes de septiembre de 2025,

$40.000 durante el mes de octubre de 2025,

$ 40.000 durante el mes de noviembre de 2025

$ 40.000 durante el mes de diciembre de 2025”.

El comunicado de prensa agrega:

De todas estas sumas, solo los últimos $40.000 -correspondientes al mes de diciembre de 2025- se incorporarán a los básicos en su valor nominal en el mes de enero de 2026. De todas estas sumas, solo los últimos $40.000 -correspondientes al mes de diciembre de 2025- se incorporarán a los básicos en su valor nominal en el mes de enero de 2026.

En el mes de noviembre 2025, las asociaciones que llegaron a este acuerdo tendrán una nueva reunión para analizar las variaciones económicas que pudieran haber ocurrido, aunque lo pactado hoy tiene vigencia hasta el 30 de abril 2026.

image En noviembre habrá una nueva reunión para analiar necesidades salariales de Empleados de Comercio.

El comunicado aclara que los incrementos de este acuerdo no son vinculantes para los acuerdos salariales que pudieran suscribirse en el ámbito de la ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, “sin perjuicio de que las sumas resultantes de los incrementos pactados constituyan el mínimo convencional vigente a partir de la homologación”.

El acuerdo ya fue homologado por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

