Sol Pérez rompió el silencio tras la polémica por su reemplazo de Verónica Lozano

"Mis compañeros me tratan muy bien"

"Es el lugar que todos queremos"

"No me quiero enganchar, quiero disfrutar el momento"



Sin embargo, posteriormente reconoció: "No me quiero enganchar con cosas, porque viste siempre que te enganchás con algo no terminás disfrutando el momento". Asimismo, admitió que escuchó los rumores que señalaban malestar entre los panelistas del ciclo: "Yo me entero de todo".