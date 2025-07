El dato bomba que reveló Marina Calabró sobre La Voz Argentina: "La captó"

Marina Calabró, la periodista especializada en espectáculos, desentrañó el misterio durante su participación en "Lape Club Social Informativo", donde expuso sin filtros la realidad que nadie quería admitir: "Él no da puntada sin hilo, es más vivo que el hambre y no es que no tenga recursos. Estuve hablando con gente que maneja redes sociales y cuando Occhiato dice eso hay una estrategia de marketing".