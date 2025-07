América TV apuesta por Darío Lopilato para un nuevo programa de bloopers

"A mí siempre me gustó jugar con la gente", añadió posteriormente y trazó un paralelismo a lo que es trabajar en el teatro quien compartirá pantalla junto al imitador Iván Ramírez y el actor Leo Graff.

América TV le cerró las puertas a Marcelo Tinelli

Desde su programa de streaming #ÁngelResponde por Bondi, Ángel de Brito confirmó que Marcelo Tinelli no volverá a América TVcon el Bailando.

"Este año no hay Bailando. Hace mucho que no hablo con Marcelo, pero lo sé por América TV. Sé que negociaron, que se intentó, pero es carísimo", contó el conductor.

De acuerdo a lo que explicó, las conversaciones entre las partes efectivamente existieron, hubo "intercambio de presupuestos" con el canal, pero no lograron ponerse de acuerdo.

"Finalmente, se llega a la conclusión de que no se puede hacer, no hay dinero. No hay forma de pagarlo. Sale todo carísimo. Estudios, ensayos, la cantidad de gente que trabaja detrás de algo así", explicó el periodista.

