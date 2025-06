América TV le cierra las puertas a Marcelo Tinelli: "Ya no hay forma"

La revelación de Ángel puso sobre la mesa una problemática que trasciende las fronteras del simple entretenimiento. Según explicó, las conversaciones entre las partes efectivamente existieron, hubo "intercambio de presupuestos" con el canal, pero la matemática resultó implacable. Los números simplemente no cerraban, y el desenlace fue inevitable: "Finalmente, se llega a la conclusión de que no se puede hacer, no hay dinero. No hay forma de pagarlo. Sale todo carísimo: estudios, ensayos, la cantidad de gente que trabaja detrás de algo así".