Rodrigo de Loredo recordó a la UCR y le votó en contra a Karina Milei

En ese sentido, el radical ofreció su estructura interna partidaria para potenciar el capital político del presidente en Córdoba y lograr un mayor número de bancas en favor del oficialismo. La oferta incluyó señales de fidelidad e incluso la incursión en prácticas asociadas al espectro libertario, como la utilización de la IA para campañas de comunicación negativas.

Todas esas señales no fueron suficientes para convencer a Karina Milei de un ingreso a la alianza. A la secretaria General de la Presidencia no le agradó el modo en que De Loredo manejó la interna radical, y mucho menos su pasado intrínsecamente relacionado con la “casta”.

Esto último endureció las condiciones que la menor de los Milei buscó imponer. Para De Loredo, el lugar destinado era un tercer casillero en la fila y la contraprestación debía ser una lealtad absoluta e incuestionable hacia las causas oficiales.

Karina Milei 2P Karina Milei le dijo no a De Loredo.

De Loredo, el radical

Bajo esos parámetros, y sin más salida fruto de la falta de alternativas para competir electoralmente, De Loredo declinó la oferta y decidió mantenerse dentro del radicalismo. Una aceptación le habría costado, al igual que pasó con Patricia Bullrich, su pertenencia originaria al partido.

En ese sentido, la tensión interna generada fue tal que la UCR Córdoba quedó partida. Sin interna realizada, la oposición a De Loredo (y el presidente partidario Marcos Ferrer) se quedó con el “vehículo radical” para las elecciones (Lista 3).

No obstante, el retroceso de De Loredo sobre su aventura libertaria habría dejado vivas las posibilidades de una recomposición. Sobre todo de cara al 2027, año en el que el diputado intentaría por primera vez ser candidato a gobernador en Córdoba.

