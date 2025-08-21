CÓRDOBA. La posición legislativa de Rodrigo de Loredo dio un giro pronunciado ayer con el acompañamiento al bloqueo de los vetos presidenciales. El radical acompañó los proyectos de aumento a las jubilaciones y Emergencia en Discapacidad, todo luego de que fracasaran sus negociaciones con Karina Milei para sumar a la UCR a una alianza con La Libertad Avanza en Córdoba.
FIN DE LA AVENTURA
Rodrigo de Loredo recordó a la UCR y le votó en contra a Karina Milei
El diputado Rodrigo de Loredo se mostró lejano al Gobierno nacional votando en contra de los vetos. Todo tras el fracaso en las negociaciones con Karina Milei.
El cordobés, que mantuvo conversaciones durante meses con la jefa del oficialismo, votó positivamente en torno a las dos leyes que la Casa Rosada buscó frenar por poner en peligro el superávit fiscal. Un posicionamiento que hasta hace algunas semanas atrás no hubiera sido tan claro.
Respecto a la Emergencia en Discapacidad, el ex titular de Arsat acompañó la medida que hizo caer el veto introducido por Javier Milei. Sin mayores objeciones, y al igual que la mayor parte del bloque radical, avanzó para garantizar un reacomodamiento de las prestaciones a cuidadores y terapeutas.
Mientras tanto, en el plano previsional De Loredo intentó ingresar modificaciones de último momento. El radical sugirió que se desdoble la votación para mantener en vigencia el aumento pero rechazar la ampliación de la moratoria, siendo esta última cuestión la de mayor incomodidad fiscal para el Gobierno nacional.
Rodrigo de Loredo y el desplante a Karina Milei
Para De Loredo, el cierre de listas y candidaturas en Córdoba implicó un importante traspié en sus aspiraciones a mantenerse en funciones de cara al 2027. Con las proyecciones indicando un lugar lejano en el podio para el radicalismo, el diputado intentó un acercamiento a La Libertad Avanza, espacio indicado como uno de los principales competidores de la compulsa en octubre.
En ese sentido, el radical ofreció su estructura interna partidaria para potenciar el capital político del presidente en Córdoba y lograr un mayor número de bancas en favor del oficialismo. La oferta incluyó señales de fidelidad e incluso la incursión en prácticas asociadas al espectro libertario, como la utilización de la IA para campañas de comunicación negativas.
Todas esas señales no fueron suficientes para convencer a Karina Milei de un ingreso a la alianza. A la secretaria General de la Presidencia no le agradó el modo en que De Loredo manejó la interna radical, y mucho menos su pasado intrínsecamente relacionado con la “casta”.
Esto último endureció las condiciones que la menor de los Milei buscó imponer. Para De Loredo, el lugar destinado era un tercer casillero en la fila y la contraprestación debía ser una lealtad absoluta e incuestionable hacia las causas oficiales.
De Loredo, el radical
Bajo esos parámetros, y sin más salida fruto de la falta de alternativas para competir electoralmente, De Loredo declinó la oferta y decidió mantenerse dentro del radicalismo. Una aceptación le habría costado, al igual que pasó con Patricia Bullrich, su pertenencia originaria al partido.
En ese sentido, la tensión interna generada fue tal que la UCR Córdoba quedó partida. Sin interna realizada, la oposición a De Loredo (y el presidente partidario Marcos Ferrer) se quedó con el “vehículo radical” para las elecciones (Lista 3).
No obstante, el retroceso de De Loredo sobre su aventura libertaria habría dejado vivas las posibilidades de una recomposición. Sobre todo de cara al 2027, año en el que el diputado intentaría por primera vez ser candidato a gobernador en Córdoba.
