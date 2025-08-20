Fueron claves las acciones de mandatarios de estados subnacionales como Mendoza, Entre Ríos, Santa Cruz, Misiones y algunos “radicales con peluca”: la decisión de Milei quedará firme sin importar ya la opinión del Senado.
LITTLE HELP FROM THE GOVERNORS
Milei logró blindar el veto a la ley de aumento jubilatorio en Diputados gracias a las provincias
Javier Milei logró sostener en la cámara baja el veto a la ley que aumentaba 7,2% a todos los jubilados. También, cayó la suba del bono en $ 40.000.
Se quedó la oposición con un 64% cuando necesitaba 3 puntos más sobre el total.
Se abstuvieron 4 diputados de Misiones que responden a Carlos Rovira.
Lo propio ocurrió con María Eugenia Vidal (PRO) y Marcela Antola (cercanas al gobernador entrerriano Rogelio Frigerio).
El mismo mandatario mesopotámico ayudó al con el voto negativo de Francisco Morchio, que integra el bloque Encuentro Federal.
Además, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, aportó los votos negativos de Lisandro Nieri y Pamela Verasay.
Por su parte, el santacruceño Claudio Vidal, sumó a José Garrido para favorecer a Balcarce 50.
Los radicales que ayudaron fueron 3: Atilia Benedetti de Entre Ríos, Soledad Carrizo de Córdoba y Gerardo Cipolini de Chaco.
Jubilados y déficit fiscal
Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, la medida tendría un impacto de entre el 0,22% y el 0,42% del PBI.
Como contrapartida, la Casa Rosada habla de números muchos más elevados: de 2 a 2,5 puntos del PBI.