Milei logró blindar el veto a la ley de aumento jubilatorio en Diputados gracias a las provincias

El mismo mandatario mesopotámico ayudó al con el voto negativo de Francisco Morchio, que integra el bloque Encuentro Federal.

Además, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, aportó los votos negativos de Lisandro Nieri y Pamela Verasay.

Por su parte, el santacruceño Claudio Vidal, sumó a José Garrido para favorecer a Balcarce 50.

Los radicales que ayudaron fueron 3: Atilia Benedetti de Entre Ríos, Soledad Carrizo de Córdoba y Gerardo Cipolini de Chaco.

VERGÜENZA NACIONAL. No habrá recomposición ni bono para jubilados. Diputados de LLA y PRO que cobran 9 millones sostuvieron el veto de Milei. Sospechosamente varios que habían votado a favor de los jubilados cambiaron su voto tras conseguir un cargo en la lista de LLA pic.twitter.com/6BECX9k90G — Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) August 20, 2025

Jubilados y déficit fiscal

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, la medida tendría un impacto de entre el 0,22% y el 0,42% del PBI.

Como contrapartida, la Casa Rosada habla de números muchos más elevados: de 2 a 2,5 puntos del PBI.

