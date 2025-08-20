urgente24
Milei logró blindar el veto a la ley de aumento jubilatorio en Diputados gracias a las provincias

Javier Milei logró sostener en la cámara baja el veto a la ley que aumentaba 7,2% a todos los jubilados. También, cayó la suba del bono en $ 40.000.

20 de agosto de 2025 - 21:03
Quedó firme veto de Milei al aumento a los jubilados

Fueron claves las acciones de mandatarios de estados subnacionales como Mendoza, Entre Ríos, Santa Cruz, Misiones y algunos “radicales con peluca”: la decisión de Milei quedará firme sin importar ya la opinión del Senado.

Se quedó la oposición con un 64% cuando necesitaba 3 puntos más sobre el total.

La oposición sumó 160 votos a favor del proyecto original y el oficialismo logró 83 rechazos. Fueron claves 6 abstenciones que jugaron a favor del oficialismo porque al estar presentes aumentaron el umbral necesario para llegar a los dos tercios. Si se hubieran ausentado, todo hubiera cambiado.

Milei logr&oacute; con abstenciones su cometido: no hubo esta vez 86 "h&eacute;roes" para blindar su veto

Milei logró con abstenciones su cometido: no hubo esta vez 86 "héroes" para blindar su veto

Se abstuvieron 4 diputados de Misiones que responden a Carlos Rovira.

Lo propio ocurrió con María Eugenia Vidal (PRO) y Marcela Antola (cercanas al gobernador entrerriano Rogelio Frigerio).

El mismo mandatario mesopotámico ayudó al con el voto negativo de Francisco Morchio, que integra el bloque Encuentro Federal.

Además, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, aportó los votos negativos de Lisandro Nieri y Pamela Verasay.

Por su parte, el santacruceño Claudio Vidal, sumó a José Garrido para favorecer a Balcarce 50.

Los radicales que ayudaron fueron 3: Atilia Benedetti de Entre Ríos, Soledad Carrizo de Córdoba y Gerardo Cipolini de Chaco.

Jubilados y déficit fiscal

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, la medida tendría un impacto de entre el 0,22% y el 0,42% del PBI.

Como contrapartida, la Casa Rosada habla de números muchos más elevados: de 2 a 2,5 puntos del PBI.

Entre quienes rechazaron el veto se ubicaron Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y un sector del bloque de la UCR.

