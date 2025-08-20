Independiente y Universidad de Chile juegan por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores. El Rojo y la U se enfrentan en el Estadio Libertadores de América a partir de las 21.30. En el encuentro de ida, los chilenos se llevaron la victoria por 1 a 0.
en vivo COPA LIBERTADORES
Independiente 1 - U. de Chile 1: el Rojo no se dejó caer y otra vez está en partido
- urgente24 >
- GOLAZO24 >
- El VAR >
- Independiente >
Independiente se repuso del gol tempranero de Universidad de Chile y logró el empate. Juega mejor y se lleva puesto a su rival, pero por ahora se queda eliminado.
EN VIVO
-
22:44
Menos de 2´jugados y el partido se detiene porque el caos en la tribuna no se detiene
-
22:40
Comienza el 2T
-
22:36
La voz del estadio le pidió a los hinchas de la U. de Chile que desalojen la tribuna
-
22:35
El partido corre riesgo de suspenderse por disturbios en la tribuna visitante
-
22:17
Final del 1T
-
22:06
Aunque con más juego largo que asociaciones cortas, el Rojo está cerca del segundo
-
21:55
¡Gol de Independiente! VIDEO: Ávalos pivoteó muy bien y Montiel definió rasante para poner el 1 a 1
-
21:51
El Rojo no se cayó anímicamente tras el gol de la U y sigue con la misma intensidad
-
21:37
¡Gol de la U! VIDEO: Assadi le pone en moño a una buena jugada y abre el marcador
-
21:35
Alta intensidad de ambos equipos en el comienzo del encuentro
-
21:31
Comienza el partido
-
21:09
Por qué vuelve Gabriel Ávalos a la titularidad
-
17:53
El mal momento del Rojo: este es el único partido que ganó en el semestre
-
17:53
Equipo confirmado en Independiente
El equipo de Julio Vaccari necesita levantar cabeza. En lo que va del semestre ganó solo un partido. Fue contra Gimnasia de Mendoza, por los 16avos de final de Copa Argentina.
Además, acarrea una importante sequía en las redes. Contra Vélez marcó de penal y cortó la racha de 470 minutos sin convertir, pero la cuota de gol es muy baja.
Deja tu comentario