en vivo COPA LIBERTADORES Independiente 1 - U. de Chile 1: el Rojo no se dejó caer y otra vez está en partido

Independiente se repuso del gol tempranero de Universidad de Chile y logró el empate. Juega mejor y se lleva puesto a su rival, pero por ahora se queda eliminado.