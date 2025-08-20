urgente24
en vivo COPA LIBERTADORES

Independiente 1 - U. de Chile 1: el Rojo no se dejó caer y otra vez está en partido

Independiente vs. Universidad de Chile

Independiente vs. Universidad de Chile

@udechile
Independiente vs. Universidad de Chile

Independiente vs. Universidad de Chile

@udechile

Independiente se repuso del gol tempranero de Universidad de Chile y logró el empate. Juega mejor y se lleva puesto a su rival, pero por ahora se queda eliminado.

20 de agosto de 2025 - 21:04

EN VIVO

Independiente y Universidad de Chile juegan por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores. El Rojo y la U se enfrentan en el Estadio Libertadores de América a partir de las 21.30. En el encuentro de ida, los chilenos se llevaron la victoria por 1 a 0.

Embed

El equipo de Julio Vaccari necesita levantar cabeza. En lo que va del semestre ganó solo un partido. Fue contra Gimnasia de Mendoza, por los 16avos de final de Copa Argentina.

Además, acarrea una importante sequía en las redes. Contra Vélez marcó de penal y cortó la racha de 470 minutos sin convertir, pero la cuota de gol es muy baja.

Live Blog Post

Menos de 2´jugados y el partido se detiene porque el caos en la tribuna no se detiene

Live Blog Post

Comienza el 2T

Live Blog Post

La voz del estadio le pidió a los hinchas de la U. de Chile que desalojen la tribuna

No queda claro si es para reubicarlos en otro sector, pero la voz del estadio lo solicitó y por ahora el encuentro no comienza. Los jugadores de ambos equipos están en el campo de juego.

Live Blog Post

El partido corre riesgo de suspenderse por disturbios en la tribuna visitante

La hinchada de la U. de Chile está por encima de la hinchada de Independiente, y desde arriba le lanzan proyectiles y objetos contundentes.

Live Blog Post

Final del 1T

Live Blog Post

Aunque con más juego largo que asociaciones cortas, el Rojo está cerca del segundo

Live Blog Post

¡Gol de Independiente! VIDEO: Ávalos pivoteó muy bien y Montiel definió rasante para poner el 1 a 1

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSportsAR/status/1958334287574438195&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

El Rojo no se cayó anímicamente tras el gol de la U y sigue con la misma intensidad

Lea en Golazo24: Moretti mandó el mail más temido: vuelve a San Lorenzo y se esperan portazos

Live Blog Post

¡Gol de la U! VIDEO: Assadi le pone en moño a una buena jugada y abre el marcador

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSportsAR/status/1958332288560722262&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Alta intensidad de ambos equipos en el comienzo del encuentro

Live Blog Post

Comienza el partido

Live Blog Post

Por qué vuelve Gabriel Ávalos a la titularidad

Es una baja sensible para el Rojo la expulsión de Matías Abaldo en el encuentro de ida ante Universidad de Chile. El delantero había sido una grata sorpresa para el entrenador, que rindió desde el momento en que empezó a sumar minutos. Por la roja, el paraguayo Ávalos vuelve a la titularidad.

Live Blog Post

El mal momento del Rojo: este es el único partido que ganó en el semestre

Tras su buena primera mitad del año, el equipo de Julio Vaccari no ha logrado reencausar el rumbo tras el parate invernal. Reanudó a fines de junio, cuando le ganó a Gimnasia de Mendoza por los 16avos de final de Copa Argentina. Luego de aquel triunfo, Independiente no volvió a ganar: son 5 derrotas y 2 empates.

Live Blog Post

Equipo confirmado en Independiente

Rey; Vera, Lomónoco, Freire, Zabala; Loyola, Cedres, Cabral; Millán, Montiel, Ávalos

Temas

No te lo pierdas

Deja tu comentario

CONSPIRACIONES