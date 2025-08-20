Fentanilo mortal: se entregó Ariel García Furfaro (HLB Pharma) en la cárcel de Ezeiza

Para la causa es importante que los peritos certificaron que el fentanilo HLB Pharma estaba contaminado y que se encontró en la sangre de los pacientes.

El letrado Carlos Nayi, representante legal de cinco familias de víctimas por el opioide contaminado, solicitó la prisión de los implicados porque “han tenido directa o indirecta vinculación con los eventos”.

La acusación fue terminante:

Contaminar un lote de fentanilo y comercializarlo indiscriminadamente, incluso violando los controles y diligencias necesarias para el debido seguimiento, implica la creación de un riesgo jurídicamente desaprobado. Fue ese riesgo el que se realizó en los resultados mortales. El cuadro infeccioso no fue la única causa del deceso, sino que se convirtió en un factor clave que incidió y aceleró las muertes de los pacientes”, detalló el querellante. Contaminar un lote de fentanilo y comercializarlo indiscriminadamente, incluso violando los controles y diligencias necesarias para el debido seguimiento, implica la creación de un riesgo jurídicamente desaprobado. Fue ese riesgo el que se realizó en los resultados mortales. El cuadro infeccioso no fue la única causa del deceso, sino que se convirtió en un factor clave que incidió y aceleró las muertes de los pacientes”, detalló el querellante.

image Estudio clave sobre el fentanilo adulterado

Las listas de los implicados

Ariel Fernando García Furfaro

Damián Roberto García - Director tiular

Diego García - Director

Nilda Furfaro - Vicepresidente HLB Pharma

Olga Luisa Arena - Presidente HLB Pharma

Sebastián Daniel Nanini - Empresario futuro nuevo dueño del laboratorio

Andrea Silvana Chierasco - Dueña de departamentos de HLB Pharma

Rocío del Cielo Garay - Jefa de ampollas laboratorio

Adriana Iúdica - Jefa de microbiología de Ramallo

Oscar Ruffinengo - Apoderado

Marcela Fernanda Vozza – Esposa ariel garcia furfaro

María Victoria García - Jefa área técnica

Rodolfo Antonio Lambrusciano - Director suplente Ramallo S.A.

Jorge Manuel Salinas - Socio HLB Pharma

Carolina Ansaldi - Directora técnica de Ramallo S.A.

José Antonio Maiorano - Director técnico de HLB Pharma

Gerardo Antonio Sclafani

Wilson Daniel Pons - Farmacéutico y ex director técnico

Miriam Patricia Juárez - Gestora externa de ambos laboratorios

Javier Martín Tchukram - Jefe de planta