La empresa están siendo investigada por la muerte de un centenar de pacientes por la aplicación de fentanilo y se investiga también a otras personas vinculadas con las compañías como Diego y Damián García, hermanos de García Furfaro, quienes llevaban el control de las actividades de los laboratorios.
LO BUSCABA PSA Y GENDARMERÍA
Fentanilo mortal: se entregó Ariel García Furfaro (HLB Pharma) en la cárcel de Ezeiza
Hubo 10 allanamientos por el fentanilo adulterado. Libraron órdenes contra el titular de HLB Pharma. El jueves 21/8 declararía ante el juez Ernesto Kreplak.
También, quedó involucrada la madre, Nilda Furfaro, quien es accionista y vicepresidenta de HLB.
Se busca además al director general de ambos laboratorios, Javier Tchukran y a los directores técnicos de las firmas, Carolina Ansaldi y José Antonio Maiorano.
Boccacio, ya fue detenido por la Policía de Seguridad Aeroporturia y García Furfaro se entregó en el penal de Ezeiza.
Para la causa es importante que los peritos certificaron que el fentanilo HLB Pharma estaba contaminado y que se encontró en la sangre de los pacientes.
El letrado Carlos Nayi, representante legal de cinco familias de víctimas por el opioide contaminado, solicitó la prisión de los implicados porque “han tenido directa o indirecta vinculación con los eventos”.
La acusación fue terminante:
Las listas de los implicados
Ariel Fernando García Furfaro
Damián Roberto García - Director tiular
Diego García - Director
Nilda Furfaro - Vicepresidente HLB Pharma
Olga Luisa Arena - Presidente HLB Pharma
Sebastián Daniel Nanini - Empresario futuro nuevo dueño del laboratorio
Andrea Silvana Chierasco - Dueña de departamentos de HLB Pharma
Rocío del Cielo Garay - Jefa de ampollas laboratorio
Adriana Iúdica - Jefa de microbiología de Ramallo
Oscar Ruffinengo - Apoderado
Marcela Fernanda Vozza – Esposa ariel garcia furfaro
María Victoria García - Jefa área técnica
Rodolfo Antonio Lambrusciano - Director suplente Ramallo S.A.
Jorge Manuel Salinas - Socio HLB Pharma
Carolina Ansaldi - Directora técnica de Ramallo S.A.
José Antonio Maiorano - Director técnico de HLB Pharma
Gerardo Antonio Sclafani
Wilson Daniel Pons - Farmacéutico y ex director técnico
Miriam Patricia Juárez - Gestora externa de ambos laboratorios
Javier Martín Tchukram - Jefe de planta