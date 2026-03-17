Otro golpe a la Reforma Laboral de Milei: Suspendieron el traspaso del fuero del trabajo

El traspaso del fuero se incluyó en el artículo 91 del proyecto de Reforma Laboral, mediante la aprobación del Acuerdo de Transferencia de la Función Judicial en Materia Laboral entre el Gobierno nacional y la administración porteña, con un plazo de 180 días para ejecutar el traspaso de jueces, infraestructura y competencias.

Traspaso en suspenso

En su decisión, el juez Mendel ordenó frenar la aplicación del acuerdo de traspaso entre Nación y la CABA hasta que se dicte una sentencia definitiva sobre la cuestión de fondo por el cual la UEJN cuestionó la constitucionalidad de los artículos 79, 90 y 91 de la denominada Ley de Modernización Laboral y artículos del decreto 95/2026.

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El magistrado consideró que existen elementos suficientes para tener por acreditados dos requisitos clave para dictar la cautelar la verosimilitud del derecho invocado y el riesgo de un perjuicio si la medida no se adoptaba de inmediato.

A su vez, el juez notó inconsistencias en el procedimiento ordenado para concretar la transferencia: «…estimo oportuno acotar -someramente- que el temperamento adoptado por el Poder Ejecutivo Nacional, respecto al Acuerdo de Transferencia de la Función Judicial en Materia Laboral del Ambito Nacional a la Justicia del Trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, celebrado entre el Estado Nacional y el Gobierno autónomo de la Ciudad de Buenos Aires, el día 9 de febrero de 2026, no ha sido compatible con el expreso procedimiento…», planteó Mendel en su fallo.

Cabe recordar que días atrás, el titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 7, Enrique Lavié Pico, había rechazado la presentación que había realizado la CGT contra dos artículos de la reforma laboral que establecen el traspaso del Fuero Laboral a la órbita de la ciudad de Buenos Aires.

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