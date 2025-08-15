Fentanilo asesino: Ariel García Furfaro, vínculos con el mundo K y su trama oscura

image Vínculos con el kirchnerismo.

Pablo Javkin al cruce

En su intento por despegarse del caso, García Furfaro buscó también involucrar de manera colateral a Javkin, al indicar que en febrero dijo que ya sabía del caso aunque aún no se había ventilado públicamente.

Al respecto, en declaraciones a Cadena 3 Rosario, el intendente remarcó: "Es un mafioso", afirmando que, como querellante en la causa judicial irán "hasta las últimas consecuencias" para esclarecer los hechos y buscar justicia.

Todo estalló luego de revelarse que lotes de fentanilo producidos por HLB Pharma contenían dos bacterias, Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii, detectadas en pacientes fallecidos.

Javkin no dudó en contestar con firmeza las acusaciones de García Furfaro, quien responsabilizó a Quinteros. "Es mentira. No tengo ninguna relación con Quinteros, ni lo conozco. Es un exdiputado justicialista de San Nicolás, ligado a Furfaro, no a mí", desmintió el rosarino calificando las declaraciones del empresario como una "típica novela de mafiosos" destinada a desviar la atención.

"Que Furfaro demuestre que los lotes no estaban contaminados, que explique quién es Quinteros en su estructura. Nosotros hemos aportado pruebas concretas a la causa". "Que Furfaro demuestre que los lotes no estaban contaminados, que explique quién es Quinteros en su estructura. Nosotros hemos aportado pruebas concretas a la causa".

La causa sigue en instrucción y ya sumó a Rosario como querellante. Las autoridades judiciales no descartan más imputaciones y analizan si el sabotaje alegado por el empresario tuvo sustento o si fue parte de una estrategia para desviar el foco de las graves falencias de control que permitieron que un lote letal llegara a hospitales y clínicas de todo el país.

La voz del Gobierno: "El señor del fentanilo debe ir preso"

A través de un comunicado en la cuenta de X de la Vocería presidencial, el Gobierno apuntó contra el dueño del laboratorio HLB Pharma y sus vínculos con Lázaro Baez y el kirchnerismo en la causa del fentanilo contaminado. Además, confirmó que recusará al juez de la causa, Ernesto Kreplak.

Atajos a Ernesto Kreplak

Carla, hija de uno de los pacientes fallecidos en Rosario y una de las impulsoras de la investigación en la ciudad, dialogó con el medio local, Radio 2, y recordó que el pedido de recusación del juez Kreplak surgió en una primera instancia en la Cámara de Diputados por su lazo familiar con Nicolás, el titular de la cartera de salud bonaerense que responde al gobernador Axel Kicillof.

No obstante, manifestó que sus abogados les indicaron que eso "no sería un condicionante dentro de una causa federal" como la del fentanilo contaminado. En tanto, la mujer alzó la voz y planteó que las familias no necesitan "hablar con políticos" sino buscan otro tipo de respuestas.

