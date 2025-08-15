Primero Marvel, ahora Superman: Cuando la química entre actores hace sospechar

image Jason Ralph, el marido de Rachel Brosnahan, generó polémica después de likear un comentario que criticaba la química de su esposa con David Corenswet en "Superman". ¿Estaba celoso o se estaba burlando?

La química de Brosnahan con sus compañeros masculinos no es un misterio: ya había conectado fuerte con Luke Kirby en La maravillosa Sra. Maisel y con Oscar Isaac en Broadway, algo que habla bastante de su talento, por lo que no debería sorprender que un beso simulado con Corenswet se vuelva material de debate.

Marvel no zafa: La ansiedad de Pedro Pascal se volvió meme

Esta situación remonta inevitablemente a lo que pasó con Pedro Pascal y Vanessa Kirby en la promoción de Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos. Ahí, los usuarios viralizaron en redes cada gesto físico de Pascal, como tomar de la mano a Kirby o rozarle el brazo, creando memes sobre lo que bautizaron como "Hot Girl Anxiety" ("Ansiedad de chicas atractivas").

Vanessa, en la dulce espera y en pareja con el exjugador de lacrosse Paul Rabil, aclaró que Pedro usaba el contacto como un método de contención frente a su ansiedad, aunque el público volvió a poner el foco en la cercanía de actores en pantalla y fuera de ella.

image Durante la promoción de "Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos", Pedro Pascal mostró gestos de ansiedad cerca de Vanessa Kirby como tocarla o agarrarla. Muchos lo interpretaron como afecto y surgió el fenómeno viral del "Hot Girl Anxiety".

La comparación es clara: el público se vuelve loco por la intimidad escénica y la vida privada de los actores y parece no tener límites. Mientras que a Ralph se lo criticó por un simple "me gusta", Pascal fue viralizado por sus gestos. ¿Significa esto que los espectadores confunden la química en escena con las relaciones personales, juzgando las emociones humanas con lupa digital? Así parece.

En ambos casos, hay una doble lección: por un lado, la vida privada de los artistas se expone sin filtros; por el otro, las redes transforman cada acción mínima en polémica. Hoy en día queda claro que ser famoso es vivir bajo el ojo implacable de la cultura de la pantalla y el scroll infinito.

