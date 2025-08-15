Ni los superhéroes se salvan de los rumores de infidelidad: el universo de Superman y Marvel se volvió un terreno pantanoso en poco tiempo. Un beso que quedó registrado después del grito de "corte" de James Gunn incendió las redes, después de que Pedro Pascal hiciera especular en las redes sobre su química con Vanessa Kirby.
NO ZAFA NADIE
Primero Marvel, ahora Superman: Cuando la química entre actores hace sospechar
Ni Superman ni Marvel se salvan de los rumores. En el mundo de las redes, ahora los superhéroes protagonizan dramas de infidelidad que no estaban en el guion.
Lois besó de más a Superman y se incendiaron las redes
Todo empezó cuando Jason Ralph, esposo de Rachel Brosnahan desde 2016, apareció en el ojo del huracán digital por darle like a un comentario que sugería que su mujer no podía "controlarse" con su co-protagonista, David Corenswet, durante la filmación de Superman. El post decía:
El detalle: todo esto pasó después de la publicación de un minidocumental de 1 hora mostrando el detrás de escena de la película, donde Brosnahan (Lois Lane) besa a Corenswet (Clark Kent/Superman) justo después de que James Gunn dice "corte". Las capturas del like se viralizaron y, aunque Jason después desactivó los comentarios de su post, las redes sociales no lo perdonaron.
Para muchos, la reacción de Ralph fue un indicio de celos e inseguridad, mientras otros interpretaron el gesto como una ironía o un troleo al autor del posteo: "Creo que simplemente estaba destacando lo ridículo del comentario", afirmó un usuario de Reddit. Lo cierto es que Ralph y Brosnahan históricamente fueron discretos con su vida privada, lo mismo con Corenswet que está casado desde 2023, por lo que el like genera más preguntas que respuestas.
La química de Brosnahan con sus compañeros masculinos no es un misterio: ya había conectado fuerte con Luke Kirby en La maravillosa Sra. Maisel y con Oscar Isaac en Broadway, algo que habla bastante de su talento, por lo que no debería sorprender que un beso simulado con Corenswet se vuelva material de debate.
Marvel no zafa: La ansiedad de Pedro Pascal se volvió meme
Esta situación remonta inevitablemente a lo que pasó con Pedro Pascal y Vanessa Kirby en la promoción de Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos. Ahí, los usuarios viralizaron en redes cada gesto físico de Pascal, como tomar de la mano a Kirby o rozarle el brazo, creando memes sobre lo que bautizaron como "Hot Girl Anxiety" ("Ansiedad de chicas atractivas").
Vanessa, en la dulce espera y en pareja con el exjugador de lacrosse Paul Rabil, aclaró que Pedro usaba el contacto como un método de contención frente a su ansiedad, aunque el público volvió a poner el foco en la cercanía de actores en pantalla y fuera de ella.
La comparación es clara: el público se vuelve loco por la intimidad escénica y la vida privada de los actores y parece no tener límites. Mientras que a Ralph se lo criticó por un simple "me gusta", Pascal fue viralizado por sus gestos. ¿Significa esto que los espectadores confunden la química en escena con las relaciones personales, juzgando las emociones humanas con lupa digital? Así parece.
En ambos casos, hay una doble lección: por un lado, la vida privada de los artistas se expone sin filtros; por el otro, las redes transforman cada acción mínima en polémica. Hoy en día queda claro que ser famoso es vivir bajo el ojo implacable de la cultura de la pantalla y el scroll infinito.
--------------------------------------------------------------------
Más contenido en Urgente24
La miniserie de solo 4 capítulos que arrasa en Netflix y te atrapa desde el inicio
Se aproxima el cierre de un aeropuerto importante: Alternativas por vuelos cancelados
Banco Santander cierra sucursales y despide empleados en varias provincias
Javier Milei se refugia en la campaña, mientras Caputo estresa a la city
Libertad 0 - River 0: el Millonario no hacía pie, pero corrigió a tiempo con los cambios