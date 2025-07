¿Ansiedad o perversión? Pedro Pascal bajo la lupa por tocar 'de más' a sus compañeras

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1948450020812095541&partner=&hide_thread=false Pedro Pascal’s anxiety card is elite, ladies love him pic.twitter.com/l12tf6xHOC — Dr (@Dr_Ikay) July 24, 2025

Sin embargo, estas explicaciones no logran calmar las aguas. Muchos usuarios de redes se preguntan por qué esta supuesta ansiedad se manifestaría selectivamente solo con ciertas coprotagonistas. Por ejemplo, nunca pasó lo mismo con Bella Ramsey, pero sí con Kaitlyn Dever (ambas de The Last Of Us para HBO).

¿Empieza a tambalear su imagen?

El debate resulta particularmente complejo para Pascal, quien construyó su imagen pública en torno a la apertura emocional, la vulnerabilidad y el apoyo a causas progresistas. El actor que una vez aconsejó a Gina Carano publicar contenido inclusivo para "mejorar su imagen pública" cuando la actriz fue despedida de The Mandalorian, ahora ve cómo su propia reputación se pone en tela de juicio.

Los críticos sugieren que el comportamiento de Pascal, antes celebrado como encantador, podría ser un ejemplo de lo que algunos usuarios bautizaron como "ansiedad de chica guapa", insinuando que el actor se mostraría nervioso o táctil únicamente con mujeres consideradas atractivas.

A video of Pedro Pascal touching Willem Dafoe wife is resurfacing pic.twitter.com/a67xvARJxX — kira (@kirawontmiss) July 24, 2025

La polémica escaló cuando comenzaron a circular otros videos donde Pascal aparece muy cercano con diferentes actrices. Incluso se viralizó un clip donde habría incomodado a la esposa de Willem Dafoe, generando lo que algunos interpretan como una reacción molesta del veterano actor de Spider-Man.

Hasta le hicieron memes:

image

Acá dicen que lo están vigilando:

image

image

Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos llega a los cines británicos el 24 de julio de 2025, con Pascal interpretando a Reed Richards junto a Joseph Quinn y Ebon Moss-Bachrach.

La gran pregunta que muchos se hacen es: ¿podrá el "papá de internet" superar esta controversia o marcará un antes y un después en su carrera como el hombre más querido de Hollywood?

