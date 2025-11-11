Argentina Circular: El día que condenan a Julio De Vido por Once, descarrila el Sarmiento

El presidente de Ferrocarriles Argentinos es Luis Federico Canedi.

El subsecretario de Transporte Ferroviario es Martín Gabriel Ferreiro .

. El secretario de Transporte es Luis Pierrini.

El ministro de Economía es Luis Caputo.

Porque descarriló una formación a la altura de Liniers



Porque descarriló una formación a la altura de Liniers

Así quedó la formación del Tren Sarmiento que descarriló en Liniers: los pasajeros tuvieron que caminar por las vías y los bomberos trabajan en el lugar.

INCIDENTES EN ONCE ANTE LA INTERRUPCION DEL SERVICIO POR DESCARRILAMIENTO EN LINIERS

Día desastrozo

El accidente ha provocado un problema enorme en el transporte de muchos pasajeros porque en la Estación Once se encuentra interrumpido el servicio en una jornada en que, además, hay conflictos con el autotransporte de pasajeros.

Esto ha provocado un desborde en la estación Constitución (FFCC Roca).

En el caso del accidente en FFCC Sarmiento, llegaron 40 unidades del SAME (Servicio de Atención Médica de Emergencia) para atender a los heridos por el descarrilamiento.

En la estación hubo un estallido de furia de algunos pasajeros frustrados por la novedad, reprimidos de inmediato por fuerzas de seguridad.

Pero no hubo información de las autoridades acerca del accidente.

Argentina Circular

Curioso que comience a conocerse que la mala gestión ferroviaria de La Libertad Avanza se parece la peronista, con restricciones presupuestarias considerables está poniendo en riesgo el transporte de muchos ciudadanos.

Lo grave es que nada ha cambiado en el transporte ferroviario desde el accidente en Once a la fecha.

Las deficiencias son similares, la ineficiencia en la gestión también. Deberían entregarle la gestión ferroviaria a Subterráneos, que ha logrado una operación mucho más eficiente luego de muchos problemas iniciales.

Mientras tanto, la Argentina Circular no tiene final.

