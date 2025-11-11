Si el accidente de Once puso al sistema ferroviario en AMBA (Área Metropolitana Buenos Aires) bajo la lupa, junto a la Secretaría de Transportes y al Ministerio de Planificación -motivo de la condena hoy 11/11 de Julio De Vido ¿qué pasará en días de Javier Milei? El accidente del FFCC Sarmiento expone la posible falta de mantenimiento, entre otras deficiencias del servicio de pasajeros.
¡OTRA VEZ!
Argentina Circular: El día que condenan a Julio De Vido por Once, descarrila el Sarmiento
La tragedia de Once fue por un accidente en el FFCC Sarmiento. Julio De Vido ha sido condenado hoy (11/11) y (día capicúa) hay un descarrilamiento del FFCC Sarmiento.
En esta ocasión son 20 heridos, no hay muertos pero ¿hay que esperar a que haya fallecidos?
Urgente24 ya ha mencionado, en el caso del ramal Retiro / Tigre del FCC Mitre, que se suma a quejas en otros servicios ferroviarios cuya desmejora es pública y notoria.
"Esto sabíamos que iba a pasar porque en el convoy anterior 2 veces clavaron los frenos y todos los pasajeros fueron al piso", dijo una pasajera a Crónica TV, quien agregó que viene pasando seguido. Esto fue corroborado por otros pasajeros frecuentes, y se desconoce el motivo.
Orden jerárquico actual:
- El presidente de Ferrocarriles Argentinos es Luis Federico Canedi.
- El subsecretario de Transporte Ferroviario es Martín Gabriel Ferreiro.
- El secretario de Transporte es Luis Pierrini.
- El ministro de Economía es Luis Caputo.
Día desastrozo
El accidente ha provocado un problema enorme en el transporte de muchos pasajeros porque en la Estación Once se encuentra interrumpido el servicio en una jornada en que, además, hay conflictos con el autotransporte de pasajeros.
Esto ha provocado un desborde en la estación Constitución (FFCC Roca).
En el caso del accidente en FFCC Sarmiento, llegaron 40 unidades del SAME (Servicio de Atención Médica de Emergencia) para atender a los heridos por el descarrilamiento.
En la estación hubo un estallido de furia de algunos pasajeros frustrados por la novedad, reprimidos de inmediato por fuerzas de seguridad.
Pero no hubo información de las autoridades acerca del accidente.
Argentina Circular
Curioso que comience a conocerse que la mala gestión ferroviaria de La Libertad Avanza se parece la peronista, con restricciones presupuestarias considerables está poniendo en riesgo el transporte de muchos ciudadanos.
Lo grave es que nada ha cambiado en el transporte ferroviario desde el accidente en Once a la fecha.
Las deficiencias son similares, la ineficiencia en la gestión también. Deberían entregarle la gestión ferroviaria a Subterráneos, que ha logrado una operación mucho más eficiente luego de muchos problemas iniciales.
Mientras tanto, la Argentina Circular no tiene final.
--------------
