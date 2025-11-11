Bessent confirma lo que Milei / Caputo ocultan: Dudas, críticas y chicanas

"No fue una operación de mercado, la deuda del BCRA se tomó para garantizar la ganancia al Tesoro americano. Esto seguramente estaba hablado previamente, ya sea si perdían las elecciones o si el dólar no bajaba lo suficiente. En algunos lugares del mundo podría ser visto como un negociado", agregó Buteler.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/cbuteler/status/1988268974765687016&partner=&hide_thread=false Nos enteramos por el Tesoro Americano que se activó el swap porque acá el BCRA se niega a dar la información.

Bueno así fue la forma en que el Tío Scotty pudo tener ganancia con la venta de dólares, porque el BCRA se los vendió para lo que tuvo que tomar una deuda.- https://t.co/ndi6Dr5Zf7 — Christian Buteler (@cbuteler) November 11, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/cbuteler/status/1988267303210017274&partner=&hide_thread=false Una pena que no haya explicado cómo fue la operación, más precisamente si la compra de dólares fue contra el BCRA y para hacerlo se activó el swap.

En síntesis, si el BCRA tuvo que tomar deuda para garantizarle la ganancia al Tesoro americano?- https://t.co/etNhln9ore — Christian Buteler (@cbuteler) November 11, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/cbuteler/status/1988270802383294531&partner=&hide_thread=false No fue una operación de mercado, la deuda del BCRA se tomó para garantizar la ganancia al Tesoro americano.

Esto seguramente estaba hablado previamente, ya sea si perdían las elecciones o si el dólar no bajaba lo suficiente.-

https://t.co/q1aLvFYgRP — Christian Buteler (@cbuteler) November 11, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/cbuteler/status/1988271908714914241&partner=&hide_thread=false En algunos lugares del mundo podría ser visto como un negociado.- — Christian Buteler (@cbuteler) November 11, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/RCachanosky/status/1988288438857028014&partner=&hide_thread=false Tomar deuda para intervenir en el mercado es doblemente intervencionista y antiliberal.

Primero porque el gobierno quiere establecer a dedo el tipo de cambio y segundo porque esa intervención tiene un costo fiscal.



Scott Bessent confirmó que el Banco Central usó una “pequeña”… — Roberto Cachanosky (@RCachanosky) November 11, 2025

Desde el ámbito político, uno de los que salió con los tapones de punta fue Juan Grabois, que habló de "casta de traidores a la patria".

Captura de pantalla 2025-11-11 140111

Aníbal Fernández, por su parte, compartió un mensaje del periodista Ari Lijalad con varias preguntas:

image

Desde el Frente Patriota, César Biondini también cuestionó: "Milei es un planero de Trump y nuestro Pueblo paga su fiestita".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/BiondiniCesar/status/1988261281728520632&partner=&hide_thread=false Scott Bessent confirmó que EEUU intervino en las elecciones de Argentina a favor de Milei, que la línea de swap genera ganancias para los norteamericanos y que seguirá operando para mantener la ilusión de estabilidad.

Milei es un planero de Trump y nuestro Pueblo paga su… pic.twitter.com/0vifugBNce — César Biondini (@BiondiniCesar) November 11, 2025

Más repercusiones en X sobre el anuncio de Scott Bessent

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/AleMiravet/status/1988280351181905998&partner=&hide_thread=false Interventor de Argentina, Bessent (Secretario del Tesoro de EUA) confirmó que Caputo y Milei usaron el swap para pagar un negoción que hicieron los estadounidenses. No deuda, PAGARON UN NEGOCIO FINANCIERO. Aprendan: no sean libertarios, no caguen a la gente. https://t.co/0Rte3xow0v — Alejandro Miravet (@AleMiravet) November 11, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/marceloramal/status/1988262822845743312&partner=&hide_thread=false El swap de Bessent...era para pagarle a Bessent -con intereses- su rescate electoral. Argentina, convertida en un Protectorado financiero del gobierno de Trump. pic.twitter.com/ynAHpKCVqN — Marcelo Ramal (@marceloramal) November 11, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/fabiorosales2/status/1988265002575257863&partner=&hide_thread=false Scott Bessent dice que activaron el swap con Argentina… y que "ganaron dinero".

En un swap no se gana dinero: se acuerda liquidez temporal.

Si EE.UU. ganó, alguien en Argentina perdió.

Allá lo festejan, acá lo pagamos todos con la nuestra. pic.twitter.com/V88nHMLJiS — fabio rosales (@fabiorosales2) November 11, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/rodrigo_lloret/status/1988279643938714094&partner=&hide_thread=false ¿Nos enteramos de las medidas que toma el Gobierno de Milei por una entrevista a un funcionario de EEUU? Estamos normalizando algo grave. Nunca antes visto.

Scott Bessent reveló que Argentina activó un tramo del swap de u$s 20 mil millones con EEUUhttps://t.co/5AKuf1IVDj — Rodrigo Lloret (@rodrigo_lloret) November 11, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/marianoemartin/status/1988253344180113597&partner=&hide_thread=false Respuestas oficiales ante los pedidos de información sobre política económica.



Swap con EEUU: confidencial.



Acuerdo comercial con EEUU: confidencial.



Consejo de Mayo: confidencial.



Oro al exterior: no informa.



Repo: no informa.



El Gobierno más opaco de la historia. — Mariano Martín (@marianoemartin) November 11, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Joepsi/status/1988279952039702775&partner=&hide_thread=false Vivimos en un país donde el ministro de economía no le informa A LOS QUE LE PAGAMOS EL SUELDO que esta haciendo con nuestros fondos.



El verdadero ministro de economía del país, Scott Bessent anunció que el swap esta activado.



¿La justicia va a seguir sin hacer nada? — Joel (@Joepsi) November 11, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/DataDiario/status/1988291960751485430&partner=&hide_thread=false "ES UNA VERGUENZA QUE NO INFORMEN LO QUE HACEN CON LAS RESERVAS Y QUE NOS TENGAMOS QUE ENTERAR POR UNA NOTA DE BESSENT EN ESTADOS UNIDOS"



Florencia Gutierrez (@FlorGutierrezp), Integrante de CEPA, luego de las declaraciones del secretario del Tesoro de EEUU.



@radio10 pic.twitter.com/yaqUfEY2Y8 — Data Diario (@DataDiario) November 11, 2025

-------------

Otras noticias en Urgente24:

Provincias construyen autovías: Milei, 1er presidente que no inauguró ni un kilómetro de ruta

La nueva ruta del dinero chino: millonarios huyen de Singapur y aterrizan en Dubái

La miniserie de 6 capítulos que todos devoran en una tarde

La inesperada jugada de Diego Spagnuolo a pocas horas del fin del secreto de sumario

River: Revelan el raro motivo por el cual Enzo Pérez no jugó contra Boca