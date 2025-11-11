Luis Caputo justifica su silencio en un "pacto de confidencialidad" con USA mientras el BCRA no responde a un pedido de información pública. Pero Scott Bessent confirmó este martes (11/11) que se activó una "una pequeña cantidad" del swap y que USA obtuvo "ganancias" con dicha operación.
SWAP ACTIVADO
Bessent confirma lo que Milei / Caputo ocultan: Dudas, críticas y chicanas
Scott Bessent confirmó que se activó "una pequeña cantidad" del swap y que USA obtuvo "ganancias", pero Milei y Caputo, ni mú. Arde X con repercusiones.
Esta situación de secretismo de parte del Gobierno de Javier Milei genera mucha bronca (y varias suspicacias) en la Argentina, dado que se desconocen las condiciones impuestas por Estados Unidos para ese swap, y le reclaman transparencia al oficialismo. Que el Tesoro de USA iba a tener ganancias con esta operación es una obviedad (nadie presta dinero gratis...) pero hay quejas por la falta de información oficial.
Las repercusiones en X no se hicieron esperar: economistas, comunicadores, dirigentes políticos y público en general se preguntan qué se esconde detrás de esta operación secreta, por la que Argentina paga intereses y suma deuda.
El economista Christian Buteler fue uno de los primeros que salió a cuestionar la falta de información oficial. "Nos enteramos por el Tesoro Americano que se activó el swap porque acá el BCRA se niega a dar la información (...) Una pena que no haya explicado cómo fue la operación, más precisamente si la compra de dólares fue contra el BCRA y para hacerlo se activó el swap. En síntesis, si el BCRA tuvo que tomar deuda para garantizarle la ganancia al Tesoro americano".
"Así fue la forma en que el Tío Scotty pudo tener ganancia con la venta de dólares, porque el BCRA se los vendió para lo que tuvo que tomar una deuda", explicó. Y agregó: El BCRA tomó una deuda (activó el swap) para que el Tío Scotty pueda volver a comprar los dólares que había vendido y obtenga una ganancia"
"No fue una operación de mercado, la deuda del BCRA se tomó para garantizar la ganancia al Tesoro americano. Esto seguramente estaba hablado previamente, ya sea si perdían las elecciones o si el dólar no bajaba lo suficiente. En algunos lugares del mundo podría ser visto como un negociado", agregó Buteler.
Desde el ámbito político, uno de los que salió con los tapones de punta fue Juan Grabois, que habló de "casta de traidores a la patria".
Aníbal Fernández, por su parte, compartió un mensaje del periodista Ari Lijalad con varias preguntas:
Desde el Frente Patriota, César Biondini también cuestionó: "Milei es un planero de Trump y nuestro Pueblo paga su fiestita".
Más repercusiones en X sobre el anuncio de Scott Bessent
