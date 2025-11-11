Portaviones de USA se dirige a LATAM: Guerra contra el narco o avance colonial

Trump aumenta el despliegue militar en el Caribe y ahora va por Latinoamérica

El gobierno de Donald Trump aumenta su presencia militar aérea y naval en América Latina, tras su asedio naval en el Caribe que aún continúa, desplegando ahora el USS Gerald R. Ford y buques de apoyo, mientras persiste en con las operaciones de abatimiento de rudimentarias embarcaciones narcos en medio de crecientes tensiones con los gobiernos de Venezuela y Colombia.

image El Grupo de Ataque Gerald R. Ford opera bajo órdenes directas del Departamento de Defensa estadounidense y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, ejecutó la directiva del presidente, Donald Trump, para intensificar la lucha contra el flujo de drogas.

La administración de Trump anunció este martes una importante intensificación de las operaciones militares estadounidenses en Latinoamérica con el despliegue del grupo de portaaviones USS Gerald R. Ford, el más grande del mundo, con capacidad para más de 75 aeronaves y más de 5000 marineros. El portaviones se suma a los ocho buques de guerra, un submarino nuclear y cazas F-35 que ya operan en la región.

En este contexto, el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, afirmó que este despliegue fortalecerá aún más las capacidades estadounidenses para “detectar, monitorear e interrumpir las actividades y los actores ilícitos que comprometen la seguridad y la prosperidad de Estados Unidos y nuestra seguridad en el hemisferio occidental”. Parnell aseguró que este despliegue permitirá mejorar y ampliar las capacidades para “interrumpir el narcotráfico y debilitar y desmantelar las Organizaciones Criminales Transnacionales”.

Sin embargo, según el diario Wall Street Journal, la estrategia geopolítica de Donald Trump sobre la región sigue en constante cambio, a pesar del aumento de las fuerzas militares estadounidenses y de que el republicano haya amenazado hace poco con iniciar una nueva fase de asedio con ataques terrestres tras el "éxito" del abatimiento a las narcolanchas.

Pero, incluso, cuestiones básicas, como si el objetivo es derrocar a Maduro u obligarlo a hacer concesiones, siguen sin resolverse, dijeron funcionarios estadounidense bajo condición de anonimato a The Wall Street Journal.

La agencia de noticias The Wall Street Journal reveló que el presidente estadounidense Donald Trump ha expresado ciertas reservas a sus principales asesores sobre la posibilidad de realizar ataques terrestres en Venezuela, temiendo que no tenga éxito, por lo que aún no se ha decidido entre derrocar al gobierno chavista o solo exigirle concesiones.

Donald Trump baraja tres opciones sobre Venezuela (sanciones, financiamiento a la oposición o "ataque controlado")

Funcionarios familiarizados con el despliegue militar estadounidense en el Caribe y cerca de las costas de Venezuela revelaron en exclusiva a The Wall Street Journal que los asesores de la Casa Blanca le han presentado a Donald Trump tres opciones generales para aumentar la presión sobre Maduro.

Una de las medidas contempla la presión económica sobre Venezuela , a través de sanciones y la imposición de aranceles a países que le compren el petróleo a Caracas.

, a través de sanciones y la imposición de aranceles a países que le compren el petróleo a Caracas. Mientras que otra consiste en apoyar y financiar a la oposición venezolana y, al mismo tiempo, incrementar el despliegue militar en el Caribe para intimidar a Maduro a que renuncie.

para intimidar a Maduro a que renuncie. Finalmente, evalúa también la opción de una campaña de ataques aéreos u operaciones encubiertas dirigidas contra instalaciones y personal gubernamentales y militares, lo que no suena raro luego de haber autorizado a la CIA a llevar a cabo operaciones secretas en Venezuela.

