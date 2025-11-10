Donald Trump recibió al líder de Siria, un yihadista, y levantó históricas sanciones

Mientras que la intención de Al Sharaa es que su gobierno de facto tenga ahora la legitimidad de parte de la Casa Blanca, tras haber obtenido el visto bueno de la Unión Europea (UE), así como que Washington le levantara a Siria las históricas sanciones que la empobrecieron en la última década, lo que logró en esta jornada.

En mayo pasado, el nuevo presidente de Siria, tras el derrocamiento de Bashar al Assad —asilado en Rusia—, pisó el suelo francés para reunirse con Emmanuel Macron, quien le pidió que proteja a "todos los sirios sin excepción". En tanto, en octubre pasado, el presidente ruso Vladimir Putin recibió a este ex combatiente de Al Qaeda que derrocó hace un año al gobierno de Bashar al-Assad, amigo íntimo del Kremlin y quien actualmente se encuentra asilado en Moscú.

El actual presidente sirio recibió una exención de las Naciones Unidas para viajar a París, Moscú y otros países. a pesar de que sigue figurando en la lista de sanciones por su pertenencia al grupo islamista afiliado a Al Qaeda.

En diciembre de 2024, el HTS derrocó al presidente sirio Bashar al Assad con ayuda extraoficial. Se rumorea que Washington les brindó apoyo, pese a su histórica preferencia por la facción kurda. Dicho esto, llama poderosamente la atención que Bruselas y Washington, uno sde los principales defensores del orden internacional reciba con honores a un líder de HTS, grupo que ostenta el poder de facto en Siria y que está perpetrando crímenes de lesa humanidad contra minorías religiosas, incluidos católicos y alauitas.

Una visita sin precendentes en la historia de USA: Al Sharaa, un yihadista, recibido por Trump y se levantan sanciones

Estados Unidos ha suspendido parcialmente, durante 180 días, la imposición de las sanciones de la Ley César contra Siria, según ha informado el Departamento del Tesoro de Estados Unidos luego de la reunión que mantuvo el presidente Donald Trump con su homólogo sirio, Ahmed al-Sharaa, durante este lunes en las inmediaciones de la Casa Blanca.

“La suspensión detiene la imposición de sanciones en virtud de la Ley César, salvo en el caso de determinadas transacciones que involucren a los gobiernos de Rusia e Irán, o la transferencia de provisiones de bienes, tecnología, software, fondos, financiación o servicios de origen ruso o iraní”, dijo el Departamento de Estado estadounidense.

La ley de Protección Civil César Siria aprobada por el gobierno de Estados Unidos a finales del 2019, había establecido ciertas medidas punitivas contra cualquier persona, empresa o país extranjero que coopere-comercie con Damasco.

image Imagen de la reunión de Al Sharaa y Trump en Arabia Saudita, hace unos meses.

Pero ahora, según el comunicado del Departamento del Tesoro estadounidense, se han levantado las siguientes restricciones contra Siria, y la decisión sustituye la exención de las sanciones de la Ley César del 23 de mayo.

Estados Unidos ya no impone “sanciones integrales” a Siria.

La Ley César queda suspendida, salvo en el caso de transacciones sancionables con Rusia e Irán.

Se permite la transferencia de la mayoría de los bienes de uso civil básicos de origen estadounidense, así como de software y tecnología, hacia o dentro de Siria sin necesidad de licencia.

¿Qué restricciones siguen vigentes?

Las sanciones se mantienen contra “los peores de los peores”: Bashar al-Assad y sus asociados, violadores de derechos humanos, narcotraficantes del captagon y otros “actores regionales desestabilizadores”.

El gobierno estadounidense continúa revisando la designación de Siria como Estado patrocinador del terrorismo (SST).

La mayoría de los artículos incluidos en la Lista de Control Comercial que se envían a Siria todavía requieren una licencia de exportación estadounidense.

