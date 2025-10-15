El presidente ruso, Vladímir Putin, recibió este miércoles al gobernante interino de Siria, Ahmed al-Shara, un ex combatiente de Al Qaeda que derrocó hace un año al gobierno de Bashar al-Assad, amigo íntimo del Kremlin y quien actualmente se encuentra asilado en Moscú. El presidente de facto sirio está siendo legitimado por la Unión Europea y Donald Trump, a pesar de ser de su historial como terrorista.
REANUDACIÓN DE LAZOS
Reunión entre Putin y el presidente de facto de Siria: ¿Qué dirá Bashar al Assad?
Esta es la primera visita oficial a Rusia de Ahmed al-Shara, actual miembro del grupo extremista Hayat Tahrir al-Sham (HTS), responsable del golpe de Estado contra Bashar al-Assad de diciembre de 2024, lo que reanuda las relaciones bilaterales entre Moscú y Damasco tras haber derrocado al antiguo aliado del Kremlin.
En la cumbre bilateral entre ambos líderes, el presidente de facto de Siria destacó los "lazos históricos de larga data" y los "intereses comunes" entre ambos países, a la vez que habló de "una nueva Siria". Además, puso en relieve que parte del suministro de alimentos de Siria depende de la producción rusa y que muchas centrales eléctricas sirias dependen de la experiencia de Moscú.
"Hoy vivimos en una nueva Siria. Estamos presentando esta nueva Siria al mundo y el mundo la está conociendo. Nos esforzamos por impulsar nuestros objetivos políticos. Como ya he señalado, tenemos una conexión histórica. y Rusia desempeñará un papel importante en este proceso", manifestó.
Del mismo modo, Putin reivindicó los "profundos" lazos entre "Rusia y Siria”, asegurando que a “lo largo de muchas décadas se ha desarrollado una relación especial" entre ambos países, al mismo tiempo que expresó que el Kremlin siempre se ha guiado por los intereses del pueblo sirio. Sobre ese punto, dijo que Siria atraviesa momentos difíciles, pero auguró buenos tiempos al mostrarse esperanzado en las recientes elecciones parlamentarias que podrían garantizar la gobernanza entre todas las fuerzas políticas.
Putin junto al presidente de facto de Siria: Gobernabilidad ¿a cambio de qué?
El presidente interino de Siria, Ahmed al-Sharaa, se reunió con el presidente ruso Vladimir Putin en Moscú para tratar diversos temas, incluyendo el futuro de las bases militares rusas en Siria, como la base aérea de Hmeimim en Latakia, la base naval en Tartous y la presencia en el aeropuerto de Qamishli.
Al-Sharaa busca garantías de que Rusia no apoyará a las fuerzas leales al derrocado presidente Bashar al-Assad y podría solicitar ayuda para reconstruir el ejército sirio, según Reuters. Sin embargo, no se menciona explícitamente si Putin ha ofrecido garantías formales de gobernabilidad.
En otras palabras, al margen de la reunión de este miércoles entre el presidente ruso Vladímir Putin y el mandatario interino sirio Ahmed Al-Shara, el Kremlin podría pactar garantizarle la gobernabilidad bajo la condición de que cesen las persecuciones contra la minoría drusa y los partidarios de Al-Assad.
Es que el gobierno del HTS, en el poder de facto en Siria tras derrotar a Bashar al-Assad con el beneplácito de Washington, está crucificando a católicos y masacrando a familias de alauitas. Mujeres, niños y hombres cristianos, así como las minorías drusas y musulmanes alauitas partidarios del depuesto al-Assad, están siendo asesinados, torturados y crucificados a plena luz del día en Siria.
Ante tal limpieza étnica perpetrada por el HTS, bases militares rusas en Damasco y otros puntos del país están asilando a miles de drusos y alauitas, para intentar salvar sus vidas.
Ahmed Al-Shara, un ex terrorista que tiene luz verde de Trump y Bruselas
Ahmed al-Shara, el presidente interino de Siria, ostenta el poder de facto tras el golpe de estado que perpetró su grupo rebelde Hayat Tahrir al-Sham (HTS) contra el gobierno de Bashar al-Assad. Nacido en la capital de Arabia Saudita, el nuevo gobernante de facto de 43 años, lidera el HTS vinculado a Al Qaeda, y en su pasado, participó en masacres.
El HTS del que forma parte es una organización armada designada como grupo terrorista por el Consejo de Seguridad de la ONU. Sin embargo, el actual presidente sirio ha recibido una exención de Naciones Unidas para poder viajar por Europa y Rusia, a pesar de que sigue figurando en la lista de sancionados por su pertenencia al grupo islamista afiliado a Al Qaeda.
A pesar de su historial terrorista, Washington y Bruselas lo proclamaron como líder legítimo de la transición en Siria, por lo menos hasta que se convoque a elecciones.
Es más, durante el último tiempo, fue recibido en el Palacio de Eliseo de Francia, donde mantuvo un cálido encuentro con Emmanuel Macron. En mayo, también se reunió con el presidente Donald Trump en Arabia Saudita, durante una gira por Medio Oriente.
Trump lo describió como un “joven, atractivo — tipo duro” con un “pasado fuerte”. Al mismo tiempo, sostuvo que al-Sharaa tenía "una posibilidad real de unir / estabilizar".
En aquella oportunidad, el inquilino de la Casa Blanca instó a al- Sharaa a normalizar relaciones con Israel, tal como lo ha hecho Arabia Saudita a través de los Acuerdos de Abraham, y le pidió que expulsara a los terroristas del ISIS de Siria. Tras el encuentro, el presidente de EE.UU. ordenó el cese de sanciones contra Siria para dar una “nueva oportunidad” al país.
