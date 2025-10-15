Putin junto al presidente de facto de Siria: Gobernabilidad ¿a cambio de qué?

El presidente interino de Siria, Ahmed al-Sharaa, se reunió con el presidente ruso Vladimir Putin en Moscú para tratar diversos temas, incluyendo el futuro de las bases militares rusas en Siria, como la base aérea de Hmeimim en Latakia, la base naval en Tartous y la presencia en el aeropuerto de Qamishli.

Al-Sharaa busca garantías de que Rusia no apoyará a las fuerzas leales al derrocado presidente Bashar al-Assad y podría solicitar ayuda para reconstruir el ejército sirio, según Reuters. Sin embargo, no se menciona explícitamente si Putin ha ofrecido garantías formales de gobernabilidad.

image

En otras palabras, al margen de la reunión de este miércoles entre el presidente ruso Vladímir Putin y el mandatario interino sirio Ahmed Al-Shara, el Kremlin podría pactar garantizarle la gobernabilidad bajo la condición de que cesen las persecuciones contra la minoría drusa y los partidarios de Al-Assad.

Es que el gobierno del HTS, en el poder de facto en Siria tras derrotar a Bashar al-Assad con el beneplácito de Washington, está crucificando a católicos y masacrando a familias de alauitas. Mujeres, niños y hombres cristianos, así como las minorías drusas y musulmanes alauitas partidarios del depuesto al-Assad, están siendo asesinados, torturados y crucificados a plena luz del día en Siria.

Ante tal limpieza étnica perpetrada por el HTS, bases militares rusas en Damasco y otros puntos del país están asilando a miles de drusos y alauitas, para intentar salvar sus vidas.

Ahmed Al-Shara, un ex terrorista que tiene luz verde de Trump y Bruselas

Ahmed al-Shara, el presidente interino de Siria, ostenta el poder de facto tras el golpe de estado que perpetró su grupo rebelde Hayat Tahrir al-Sham (HTS) contra el gobierno de Bashar al-Assad. Nacido en la capital de Arabia Saudita, el nuevo gobernante de facto de 43 años, lidera el HTS vinculado a Al Qaeda, y en su pasado, participó en masacres.

El HTS del que forma parte es una organización armada designada como grupo terrorista por el Consejo de Seguridad de la ONU. Sin embargo, el actual presidente sirio ha recibido una exención de Naciones Unidas para poder viajar por Europa y Rusia, a pesar de que sigue figurando en la lista de sancionados por su pertenencia al grupo islamista afiliado a Al Qaeda.

A pesar de su historial terrorista, Washington y Bruselas lo proclamaron como líder legítimo de la transición en Siria, por lo menos hasta que se convoque a elecciones.

image

Es más, durante el último tiempo, fue recibido en el Palacio de Eliseo de Francia, donde mantuvo un cálido encuentro con Emmanuel Macron. En mayo, también se reunió con el presidente Donald Trump en Arabia Saudita, durante una gira por Medio Oriente.

Trump lo describió como un “joven, atractivo — tipo duro” con un “pasado fuerte”. Al mismo tiempo, sostuvo que al-Sharaa tenía "una posibilidad real de unir / estabilizar".

image

En aquella oportunidad, el inquilino de la Casa Blanca instó a al- Sharaa a normalizar relaciones con Israel, tal como lo ha hecho Arabia Saudita a través de los Acuerdos de Abraham, y le pidió que expulsara a los terroristas del ISIS de Siria. Tras el encuentro, el presidente de EE.UU. ordenó el cese de sanciones contra Siria para dar una “nueva oportunidad” al país.

