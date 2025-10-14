Furor: famosa aerolínea lanzó pasajes por menos de $30.000

image Aerolínea lanzó descuentos increíbles en pasajes.

Aerolínea lanzó pasajes regalados: menos de $30.000

La aerolínea Flybondi comunicó que esta promoción está vigente hasta el domingo 19 de octubre, justamente el Día de la Madre en Argentina. De esta manera ofrece un 25% de descuento en todos sus vuelos nacionales y hay pasajes que quedan a menos de $30.000 por tramo.