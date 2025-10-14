Furor: famosa aerolínea lanzó pasajes por menos de $30.000

La aerolínea Flybondi, una de las low cost más conocidas de Argentina, lanzó una promoción que cae como anillo al dedo por el Día de la Madre. La misma consiste en vuelos ultra baratos hasta el 19 de octubre para viajar en fechas estipuladas dentro de este año.
Aerolínea lanzó pasajes regalados: menos de $30.000
La aerolínea Flybondi comunicó que esta promoción está vigente hasta el domingo 19 de octubre, justamente el Día de la Madre en Argentina. De esta manera ofrece un 25% de descuento en todos sus vuelos nacionales y hay pasajes que quedan a menos de $30.000 por tramo.
Para poder utilizar este descuento vas a tener que viajar entre octubre y el 15 de diciembre de este año. Lo único que tenés que hacer antes de realizar la compra es cargar el código de descuento MAMIVIAJA en el recuadro de cupones. Así vas a acceder a esta promoción buenísima.
Hay muchos destinos nacionales para visitar: Iguazú, Córdoba, Jujuy, Bariloche, Mendoza, Ushuaia y muchos más. Flybondi quiere recuperar la pésima imagen que dejó en 2024 y parte de este año con sus demoras y cancelaciones constantes. De esta manera, pretende que su temporada de verano sea sorprendente para sus pasajeros.
