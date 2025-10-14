urgente24
VIAJES aerolínea > vuelos > Flybondi

APROVECHALO

Furor: famosa aerolínea lanzó pasajes por menos de $30.000

Una famosa aerolínea low cost lanzó pasajes por menos de $30.000 para viajar y conocer nuevos destinos. Una oportunidad única.

14 de octubre de 2025 - 10:48
Aerolínea lanzó pasajes a precios únicos para volar por Argentina.

Aerolínea lanzó pasajes a precios únicos para volar por Argentina.

Una aerolínea low cost sumamente conocida se volvió loca y lanzó pasajes a precios increíbles. Vas a poder volar y conocer el país por un valor que hoy en día no existe en el mercado. Menos de $30.000 con una promoción que nadie se quiere perder.

La aerolínea Flybondi, una de las low cost más conocidas de Argentina, lanzó una promoción que cae como anillo al dedo por el Día de la Madre. La misma consiste en vuelos ultra baratos hasta el 19 de octubre para viajar en fechas estipuladas dentro de este año.

image
Aerolínea lanzó descuentos increíbles en pasajes.

Aerolínea lanzó descuentos increíbles en pasajes.

Aerolínea lanzó pasajes regalados: menos de $30.000

La aerolínea Flybondi comunicó que esta promoción está vigente hasta el domingo 19 de octubre, justamente el Día de la Madre en Argentina. De esta manera ofrece un 25% de descuento en todos sus vuelos nacionales y hay pasajes que quedan a menos de $30.000 por tramo.

Seguir leyendo

Para poder utilizar este descuento vas a tener que viajar entre octubre y el 15 de diciembre de este año. Lo único que tenés que hacer antes de realizar la compra es cargar el código de descuento MAMIVIAJA en el recuadro de cupones. Así vas a acceder a esta promoción buenísima.

Hay muchos destinos nacionales para visitar: Iguazú, Córdoba, Jujuy, Bariloche, Mendoza, Ushuaia y muchos más. Flybondi quiere recuperar la pésima imagen que dejó en 2024 y parte de este año con sus demoras y cancelaciones constantes. De esta manera, pretende que su temporada de verano sea sorprendente para sus pasajeros.

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES