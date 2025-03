Silencio sepulcral ante la masacre de católicos en Siria: Rusia al rescate

Los mares de sangre en las calles están siendo acompañados de incendios y saqueos en viviendas y negocios. Todo ello está siendo desplegado por las células que responden al actual régimen de Hayat Tahrir al-Sham (HTS), ex filial de al-Qaeda y apoyado off the record por la Casa Blanca para poder derrocar a al-Assad (aunque públicamente sea catalogado como organización terrorista).