¿Turkiye o Arabia Saudita? El Islam debate sobre Siria y Líbano

De paso: todavía se desconoce cuál fue el rol de Rusia en la caída de Bashar al-Assad. No sólo apareció la denuncia de un importante general de Irán acerca de que Rusia bombardeaba lugares desiertos mientras le decía a Bashar al-Assad que estaba reprimiendo a los revolucionarios y que apagó los radares de Damasco cuando ocurrió un ataque de Israel muy trágico para iraníes.

También aparecen rumores de que Bashar al-Assad no solo no fue recibido aún por Vladimir Putin pese a vivir en Moscú sino que el del Kremlin no le atendía el teléfono desde varios días antes de la caída de Damasco.

Secreto de Estado qué hay detrás de todo el embrollo y cuál fue el canje. Hasta la fecha pareciera que el inútil Bashar al-Assad vive en una jaula de oro moscovita.

SIRIA CELEBRACIÓN CAIDA DEL RÉGIMEN.webp Ahora, reconstruir Siria.

En Turkiye

Reunión en Ankara, capital de Turkiye, para evaluar "lo que nuestro mundo empresarial y nuestro país pueden hacer en la reconstrucción, desarrollo y fortalecimiento de la economía y el comercio del país hermano Siria en la nueva era", informó el Ministerio de Comercio del gobierno del expansivo Recep Tayyip Erdogan.

Gobierno y empresas mantuvieron conversaciones acerca de cómo participar de la reconstrucción y la reactivación económica de Siria tras el derrocamiento del dictador Bashar al-Assad.

Turkiye fue el primer país en reabrir su embajada en Damasco.

Bilgehan Engin, director de la Asociación de Proveedores de Servicios Internacionales de Transporte y Logística (UTIKAD), destacó el potencial comercial sin explotar de Siria con Turquía: él dijo que el desafío es pasar de US$ 2.000 millones anuales a US$ 6.000 millones en el corto a mediano plazo.

"Las circunstancias cambiantes de Siria y el fin del conflicto activo presentan una oportunidad significativa para las industrias turcas, particularmente para el desarrollo de la logística y la infraestructura", dijo a los periodistas.

Según él, US$ 400.000 millones es el presupuesto que algunos anticipan para la reconstrucción de Siria durante los próximos 2 a 4 años: "En Siria se habla de presupuestos de infraestructura que pasarán en gran medida por nuestros puertos", añadió.

Es que puertos y corredores de transporte turcos serían indispensables para materiales y bienes necesarios en la reconstrucción de Siria, incluidas viviendas, empresas y servicios públicos.

Engin instó a las empresas turcas a aprovechar sus ventajas geográficas y logísticas para asegurar un papel de liderazgo en la reconstrucción de Siria

kurdos.jpg Kurdos, la preocupación de Turkiye en Siria.

Bangladesh

Recep Tayyip Erdogan quiere ampliar la zona de influencia de Turkiye, consolidarla como Potencia Emergente, más allá de la OTAN, donde tiene un rol secundario. No se trata solamente de Siria. Por ejemplo, Turkiye también negocia con Bangladesh: "Ustedes son los líderes en tecnología, pueden construir su industria de defensa aquí. Comencemos... estamos disponibles para cualquier cosa que necesiten", le dijo el premio Nobel de la Paz que gobierna en forma interina Bangladesh, Muhammad Yunus, a una delegación turca encabezada por el ministro de Comercio, Omer Bolat.

Bangladesh es el 8vo. país más poblado del mundo, y Yunus necesita crear oportunidades de trabajo para los jóvenes del país.

Las partes se reunieron en la capital, Dhaka, donde Bolat dijo que ambos países pueden diversificar su cooperación más allá de la industria textil, que representa la principal importación de Turkiye desde Bangladesh.

Él mencionó la cooperación económica en el campo de la industria de defensa, la atención médica, los productos farmacéuticos y la maquinaria agrícola.

"Podemos sustituir a India y a otros mercados en las importaciones que debe realizar Bangladesh. Puede haber cooperación en los ámbitos económico y social a todos los niveles", afirmó Bolat.

"Utilicen a nuestros jóvenes para radicar sus fábricas aquí (en Bangladesh) para que puedan suministrar sus productos en la región", invitó Yunus.

Casi 20 grandes empresas turcas ya operan en Bangladesh en los sectores de prendas de vestir y textiles, accesorios, productos químicos, ingeniería, construcción y energía.

Muhammad-Yunus-1.jpg Muhammad Yunus, la puerta de Bangladesh a Turkiye.

Arabia Saudita

En tanto, hubo otra reunión acerca de Siria, en Arabia Saudita. Presentes: Jordania, Líbano y Turkiye, Reino Unido y USA, UE y ONU. En ese contexto, el ministro de Asuntos Exteriores de Arabia Saudita, el príncipe Faisal bin Farhan, pidió el levantamiento de las sanciones contra Siria, diciendo que las restricciones obstaculizan la reconstrucción y el desarrollo del país. Fue en la conferencia de prensa en Riad, luego de la reunión.

“Subrayamos la importancia de levantar las sanciones unilaterales e internacionales impuestas a Siria, ya que su continuación obstaculiza las aspiraciones del pueblo sirio de lograr el desarrollo y la reconstrucción”, dijo el Príncipe Faisal.

El flamante ministro de Asuntos Exteriores sirio, Asaad Hassan Al-Shaibani, estuvo presente.

El Príncipe Faisal dijo que los participantes aplaudieron los pasos positivos dados por la nueva Administración siria, tales como la adopción del “diálogo conjunto y el compromiso de combatir el terrorismo”.

El ministro de Asuntos Exteriores saudí dijo: “También destacamos la importancia de continuar el apoyo humanitario y económico en el ámbito del Estado sirio, lograr la estabilidad, la reconstrucción y preparar el entorno adecuado para el retorno de los refugiados sirios”.

El Príncipe Faisal dijo que el Reino está dispuesto a seguir coordinando y apoyando a Siria y a su pueblo.

Faisal bin Farhan Al-Saud. /Foto:Middle-east-online.com El príncipe Faisal Bin Farhan Al Saud, canciller saudita.

Palestina y Líbano

Pero el juego de Arabia Saudita no se limita a Siria. También está intentando asumir posiciones de liderazgo tanto en Palestina como en Líbano.

En el caso del presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, quien cumple 20 años en el cargo, para los sauditas su liderazgo sigue siendo "un capítulo complejo en la historia nacional palestina, caracterizado por la división, la desilusión, pero también una determinación tenaz", explicó el diario Arab News, siempre cercano a la Casa Real.

“Desde que asumió el cargo, el Presidente Abbas ha centrado toda su atención en la realización de un Estado palestino independiente utilizando medios diplomáticos y políticos”, dijo Daoud Kuttab, periodista y autor palestino, a Arab News.

Pero el resultado es devastador. 15 meses después de la profundización de las hostilidades entre Israel y Gaza, la guerra ha costado la vida a más de 45.000 palestinos, según funcionarios sanitarios de Gaza, aunque un nuevo estudio publicado por la revista médica Lancet estima los muertos en 64.260 hasta junio 2024.

Para Arab News, a pesar de su larga ausencia de los Territorios Palestinos, Mohammed Dahlan, ex jefe de seguridad de Gaza a quien algunos dentro de Fatah culparon por la pérdida de Gaza, ha sido señalado desde entonces como un potencial líder del enclave, si Hamás fuera removido del poder.

Dahlan vive en Emiratos Árabes Unidos, aliado de Arabia Saudita.

En junio de 2011, el Comité Central de Fatah (Abbas) votó a favor de expulsar a Dahlan del partido, después de que Abbas lo acusara de corrupción y de conspirar contra él.

Dahlan negó las acusaciones y acusó a Abbas de atacarlo por sus críticas a la gestión del proceso de paz por parte de Abbas.

Abbas tiene 89 años, ha enfrentado crecientes críticas por no haber celebrado elecciones desde 2006, y para reconstruir Palestina sería importante su jubilación.

Arab News: "El surgimiento de Arabia Saudita como potencia regional ha traído nuevas esperanzas para avanzar en la solución de los 2 Estados. Bajo el mando del príncipe heredero Mohammed bin Salman, el Reino ha asumido un papel proactivo en la mediación de conflictos y el fomento del diálogo, incluso entre Israel y el mundo árabe. En octubre de 2024, Arabia Saudita anunció la formación de la Alianza Global para la Implementación de la Solución de 2 Estados."

salman abbas.webp Mohammed Dahlan y el Príncipe heredero, quien cree que hay que cambiar al líder de Fatah.

Líbano

El 3er. escenario donde actúan ahora los sauditas es Líbano, donde hay grandes retos, entre ellos la implementación de reformas para satisfacer a los países donantes internacionales en medio de la agobiante crisis económica de 5 años.

Hay nuevo Presidente, general Joseph Aoun, debe iniciar la abrumadora tarea de reconstruir franjas del país después de la guerra entre Israel y Hezbolá e implementar el acuerdo de alto el fuego del 27/11, que incluye la espinosa cuestión del desarme de Hezbolá.

Aoun se encuentra en contacto son los sauditas.

Según la Constitución del Líbano, el Presidente designa al 1er. ministro en consulta con el presidente del Parlamento, eligiendo al candidato con más votos durante las consultas.

Nombrar a un primer ministro no garantiza que se forme un nuevo gobierno de forma inminente.

El proceso ha llevado anteriormente semanas o incluso meses debido a las profundas divisiones políticas y las negociaciones.

Los legisladores de la oposición de un grupo que incluye al partido cristiano Fuerzas Libanesas (LF) y bloques más pequeños anunciaron que nominarían a Fouad Makhzoumi, un rico hombre de negocios que tiene buenos vínculos con los países del Golfo y Washington DC.

El enviado estadounidense saliente, Amos Hochstein, visitó la casa de Makhzoumi la semana pasada para reunirse con legisladores de la oposición en un viaje a Líbano.

Pero otros legisladores prefieren al juez de la Corte Internacional de Justicia, Nawaf Salam, un ex embajador muy respetado cuyo nombre surge con frecuencia en tales consultas.

Nawaf Salam es el actual presidente de la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

El domingo 12/01 se produjeron intentos desesperados de unificar las posiciones de la oposición y las independientes, con el objetivo de agruparse en torno a Salam y bloquear el camino de Makhzoumi.

Los opositores a Hezbolá ven a Makhzoumi como parte de un viejo sistema político que siempre le fue funcional a los belicosos muslmanes chiíes que dependen de Irán.

Después de que Aoun prometiera una "nueva fase" para el Líbano en su discurso inaugural, el líder del FL, Samir Geagea, dijo que "nos guste o no, Makhzoumi es de la generación anterior".

Interesante conocer cómo jugarán los sauditas.

¿Y Qatar? Las negociaciones entre Hamas e Israel siguen amparadas por la Casa Real qatarí, que sigue gozando de la confianza de las partes aún cuando -al igual que Arabia Saudita- no tiene relaciones ni diplomáticas ni comerciales normalizadas con Israel. Pero a USA le merece credibilidad.

