River y otro portazo: un refuerzo de 3.5 millones se va tras 16 partidos jugados

Papelón de River con un refuerzo que no jugó: quieren devolverlo Marcelo Gallardo baraja

El Muñeco llegó para dar vuelta la página. Sin embargo, se encontró con un plantel al que le costó responder más de lo esperado y al que, evidentemente, no logró llegarle con su idea futbolística. River terminó el 2024 jugando mal. Lo decía el propio entrenador a pocas semanas de finalizarlo: "Necesitamos empezar el año. Cuando termine este año, a partir del que viene, creo que me voy a sentir pleno y que vamos a tener la posibilidad de trabajar como me gusta y con la mentalidad que quiero".