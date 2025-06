Posible nueva dinastía: ¿Eric Trump será heredero de su padre?

Su hermano mayor, Donald Jr., es frecuente recaudador de fondos y podcaster de Maga, y su hermana Ivanka desempeñó un papel en la primera Casa Blanca de Trump, mientras que su esposa Lara fue copresidenta del Comité Nacional Republicano el año pasado.

Eric Trump se describió a sí mismo como “totalmente impresionado por la mitad de los políticos que veo… Podría hacerlo muy efectivamente”.

Al preguntársele si las de 2024 serán las últimas elecciones con Trump en la boleta, respondió: "No lo sé... El tiempo lo dirá. Pero hay más gente aparte de mí". Luego añadió:

La pregunta es: ¿quieres hacerlo? ¿Y quieres someter a tus seres queridos a la brutalidad de este sistema? Y aún no sé si puedo responder a esa pregunta

Aunque los críticos dicen que el segundo mandato de Trump está marcado por la participación personal del presidente en esfuerzos de recaudación de dinero, la familia a menudo se describió como perseguida por un establishment hostil.

“Si hay una familia que no se ha beneficiado de la política, es la familia Trump”, dijo Eric Trump y sumó

De hecho, diría que habríamos tenido muchos más ceros detrás de nuestro nombre si mi padre no se hubiera postulado. El costo de oportunidad, el costo legal, el impacto para nuestra familia fue astronómico

Señaló que la familia Trump había gastado cerca de US$ 500 millones sólo para defenderse de "las farsas rusas, los engaños falsos y los expedientes sucios sobre lo impensable"

En 2024

El año pasado, un juez de Nueva York ordenó a Donald Trump y a la Organización Trump pagar cientos de millones de dólares en multas tras censurarlos por “datos financieros descaradamente falsos ”.

A Donald Jr y Eric Trump se les ordenó pagar más de US$4 millones cada uno y se les prohibió individualmente hacer negocios en el estado de Nueva York durante dos años. El caso fue apelado

Donald Trump Donald Trump hoy Presidente de los Estados Unidos

Familia y redes

La familia incursionó en la industria de las redes sociales después de que a Donald Trump se le prohibiera el acceso a Facebook y Twitter tras el ataque del 6 de enero de 2021 al Capitolio de los Estados Unidos, lo que lo llevó a crear su red Truth Social para difundir su mensaje.

La participación del presidente en su empresa matriz Trump Media & Technology Group ahora vale alrededor de US$2 mil millones en papel, mientras que las tenencias de criptomonedas de la familia pueden rivalizar con su cartera de bienes raíces.

Criptomonedas

Según Eric Trump, la familia adoptó las criptomonedas tras ser rechazada por las finanzas tradicionales. Ahora las describe como una "empresa muy rentable". TMTG recaudó US$2.500 millones para comprar bitcoin. World Liberty Financial, de Trump.

En ese orden, señaló que una firma de inversión estatal emiratí utilizó su stablecoin para invertir US$2.000 millones en Binance.

Por su parte, Eric Trump, lanzó una empresa de minería de criptomonedas llamada American Bitcoin. Denominó a Bitcoin el "activo de oro de la era moderna". Afirmó que la criptomoneda es "mejor que el oro, negociable 24/7 transportable, digital, inmediata y, de suministro limitado". En mayo dijo que “le encantaría ver extinguirse a algunos de los grandes bancos”.

Su padre, (Donald) en 2019 desestimó las criptomonedas calificándolas de “altamente volátiles”, “basadas en el aire” y facilitadoras de actividades ilegales, ahora lidera una iniciativa en Washington para impulsar la industria.

Al mismo tiempo, Eric Trump, quien dice que la Organización Trump vale entre 8.000 y 12.000 millones de dólares, está por cerrar acuerdos inmobiliarios en todo el mundo, a pesar de una promesa que el grupo hizo antes del primer mandato de su padre de evitar nuevas empresas en el extranjero.

"No recibimos absolutamente ningún crédito por hacerlo, y lo hemos hecho todo bien", y añadió, “Estoy muy ocupado y mi padre está intentando detener la Tercera Guerra Mundial”,

Padre e hijo

Mi padre no tiene nada que ver con empresas; no dirige ninguna de nuestras entidades. Dirijo grandes hoteles por todo el mundo. Es lo que he hecho toda mi vida; empecé en nuestros trabajos de construcción a los 11 años. Es lo único que conocí

India y hoteles

Eric Trump afirmó estar trabajando en "varios" hoteles en la India. Un grupo vinculado a Mukesh Ambani, el hombre más rico de la India, pagó recientemente una "cuota de desarrollo" de US$10 millones a la Organización Trump.

"Elijan las cinco ciudades más grandes [de la India y allí estaremos", afirmó. Luego al destacar el papel de la geopolítica en posibles acuerdos, dijo que si hubiera "verdadera estabilidad política" entraría en el mercado israelí y tuve "cien" oportunidades de entrar en China. "Nuestra marca es muy popular en China", dijo. "En medio de aranceles y guerras comerciales, no es el momento adecuado, ¿verdad?" remató.

La pregunta que queda dando vueltas es si Eric resulta el primer eslabón de otra dinastía como los Kennedy, o si Donald Trump bosqueja quién mantendrá su legado. El tiempo dará la respuesta.

