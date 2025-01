Siria sin Amor: Mentira de Rusia, Denuncia de Irán y espía del Reino Unido

El general también acusó a Rusia, considerada un aliado importante, de engañar a Irán al decirle que los aviones rusos estaban bombardeando a los rebeldes sirios cuando en realidad estaban lanzando bombas en campo abierto. También dijo que en 2024, cuando Israel atacó objetivos iraníes en Siria, Rusia había “apagado los radares”, facilitando de hecho esos ataques.

Esta declaración obliga a sospechar acuerdos entre Israel -un aliado total de USA- y Rusia -un enemigo total de USA, al menos mientras gobernó Joe Biden.

Durante la ofensiva de los islamistas, el ejército ruso informó periódicamente que había llevado a cabo “ataques con cohetes y bombas contra lugares donde se acumulaba mano de obra y equipo, depósitos de municiones y armas terroristas en las provincias de Idlib, Hama y Alepo”.

Pero un jefe militar iraní afirma que esto fue mentira.

Behrouz Esbati.jpg Behrouz Esbati.

Terrible

Abdi Media lo presenta como el comandante Sardar Doufani, del IRGC (Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica). Aquí un punteo de los audios que subió Abdi Media:

"La corrupción en el gobierno y el colapso económico desde dentro provocaron el derrumbe del gobierno de Bashar al-Assad".

"La gente se levantó para eliminar un sistema corrupto".

"Rusia fue uno de los factores en el colapso de la Siria de Bashar al-Assad".

"Rusia apagó todos los sistemas de radar para que Israel pudiera atacar la sede de inteligencia de Shahid Sadegh".

"En lugar del cuartel general de Tahrir al-Sham, los rusos atacaron los desiertos".

"Nuestros misiles ordinarios, a excepción de los misiles estratégicos, no tienen mucho efecto en las trincheras estadounidenses, pero si atacamos, USA nos atacará y atacará a Hashd al-Shaabi".

"En la situación actual, arrastrar a la región a un combate militar no redunda en interés de la Resistencia".

El militar afirma que Irán ha construido en estos años una extensa red propia en Siria, que será activada contra el nuevo régimen.

Embed - ÚLTIMA HORA | Irán considera enviar tropas a Siria si Damasco lo solicita

La espía

En tanto, Sky News Arabia, citando documentos publicados por el periodista de la oposición siria Nizar Nayouf, afirma que la mujer de Assad, la británica Asma Fawaz al-Akhras, estaba en contacto con la inteligencia inglesa que saboteó a Bashar al-Assad.

Cuidado: es conspirativo ya que Sky News Arabia informó que no podía confirmar la autenticidad de la documentación exhibida por Nayouf. De todos modos difundió la información.

Sky News Arabia informó que Asma, antes de casarse ya tenía conexiones con los servicios de inteligencia, y que la madre de Asma organizó reuniones en 1992 entre Bashar al-Assad y espías extranjeros cuando él estudiaba en el Reino Unido.

La documentación citada por Nayouf afirma que el primer encuentro entre Asma y Bashar ocurrió en el restaurante de un hotel de Londres 'acordonado' por espías británicos. Y que hubo una cena en la casa del padre de la futura esposa de Assad, a la que asistieron agentes de inteligencia para debatir cuestiones de política interna en Siria, las relaciones entre Bashar al-Assad y representantes del partido Baath, de su padre Hafez, y la posibilidad de resolver el conflicto con Israel.

Uno de los documentos afirma que Asma Assad consiguió un puesto en el JPMorgan Bank de Londres con la ayuda de la oficial de inteligencia británica Eliza Bowler.

Asma es egresada del King's College de Londres, tiene una licenciatura en Informática y un diploma en Literatura Francesa. Luego comenzó a trabajar para Deutsche Bank (división de Gestión de Fondos con clientes de Europa y Extremo Oriente) y en 1998 se incorporó a Banca de Inversión de JP Morgan, especializándose en fusiones y adquisiciones para empresas farmacéuticas y biotecnológicas. Ella participó de 4 grandes procesos de fusiones.

Según los documentos, la inteligencia siria advirtió al padre de Bashar, Hafez al-Assad, de la relación entre Asma y el MI6. Entonces el poderoso Hafez asignó al por entonces jefe de inteligencia militar, Ali Dube, la tarea de vigilar a su hijo mientras estudiaba en el Reino Unido. ¿Cómo no ocurrió un filtro político / familiar?

En el año 2000, Bashar y Asma se casaron.

assads.jpg.webp Asma Fawaz al-Akhras y Bashar al-Assad.

La huida a Rusia

A principios de diciembre de 2024, el régimen de Bashar al-Assad cayó. El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso dijo que Assad “decidió dejar el cargo presidencial y abandonó el país, dando instrucciones para llevar a cabo la transferencia del poder de forma pacífica”. Según Bloomberg, fue Rusia quien convenció al líder sirio de dar ese paso.

¿Cuál es la otra parte de la historia que no conocemos?

Bloomberg informó que la inteligencia rusa ayudó a organizar el vuelo urgente de Assad a la base de la Fuerza Aérea rusa en Siria (Jmeimim), y luego a Moscú. Al mismo tiempo, el transponder del avión fue desactivado para que no fuera posible rastrearlo.

Tal como informó más tarde Reuters, casi nadie del entorno de Bashar, incluidos los oficiales de alto rango, conocía la decisión del exPresidente. En una reunión informativa con los militares, él les habría dicho que el apoyo militar ruso estaba en camino y pidió mantener sus posiciones.

1 día antes de la caída de Damasco, el 07/12/2024, Bashar al-Assad le dijo a su asistente que se dirigía a su casa pero fue al aeropuerto.

En la tarde del 08/12/2024, las agencias rusas RIA Novosti y TASS, citando fuentes en el Kremlin, informaron que Bashar al-Assad y sus familiares ya estaban en Moscú.

El periódico británico Financial Times, citando fuentes, informó que Asma Assad ya estaba en Moscú desde unas semanas antes, cuando comenzaba el tratamiento por una recaída de la leucemia que sufre.

putin bashar.jpg Vladimir Putin y Bashar al-Assad, ¿cuál es la verdad?

Divorcio y regreso a Londres

A finales de diciembre 2024, la publicación turca Habertürk informó que Asma Assad había solicitado el divorcio y planificaba regresar al Reino Unido.

Según Habertürk, Asma ya había presentado una demanda ante un tribunal ruso, ella no estaba satisfecha con la vida en Moscú, y que Rusia imponía "serias restricciones" al exlíder de Siria. Esto fue desmentido por el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov.

Habertürk argumentó que Asma querría continuar en Inglaterra su lucha contra la leucemia, que le diagnosticaron en mayo de 2024. Y que la respaldaría su madre, Sahar Otri al-Akhras, quien contactó a importantes bufetes de abogados de Londres.

Importante recordar que antes, en 2018, Asma fue tratada de un cáncer de mama, y en esa ocasión la quimioterapia fue exitosa.

Aparentemente, para habilitar un regreso, no basta con un problema de salud sino que el divorcio es necesario.

El periódico británico The Times confirmó parcialmente esta información. Según una fuente, la ministra del Interior británica, Yvette Cooper, no permitiría que Asma ingrese al Reino Unido por problemas de salud, a pesar de su ciudadanía británica. El pasaporte británico de Asma Assad expiró hace 4 años y ella no tiene un documento válido.

Obviamente son historias en desarrollo desde todo punto de vista.

