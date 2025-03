Capitolio al desnudo: Sexo, alcohol y demencia

“Yo diría que DC se parece más a Veep [que a House of Cards ]. Hemos tenido un par de momentos de Veep en mi oficina”, sostuvo la representante Nicole Malliotakis (RN.Y.)

“Absolutamente. Somos seres humanos, ¿no? Todos somos pecadores, así que incluso pretender que no somos personas normales que se sienten tentadas y hacen cosas estúpidas es ridículo. Así que no actúen como si sus cosas no apestaran”, se defendió el representante Eli Crane (Republicano por Arizona).

En 2022, uno de los congresistas más jóvenes Madison Cawthorn, afirmó que algunos de sus colegas republicanos (sin identificarlos) lo invitaron a orgías y consumieron cocaína en numerosas ocasiones desde su elección en 2020. Sus declaraciones, que sacudieron al partido conservador, se difundieron luego de una entrevista de podcast en la que le preguntaron si el programa de televisión “House of Cards”, que presenta a un congresista ambicioso y corrupto que intenta llegar al poder, es “ficticio” o más bien un “documental”. Respondió que era una descripción bastante realista.

Otro aspecto polémico son las supuestas borracheras de algunos de los legisladores.

Político informó que el senador Markwayne Mullin (republicano de Oklahoma) sugirió recientemente, en un torpe intento de defender al secretario de Defensa Pete Hegseth, que los senadores se presentan borrachos a emitir sus votos en el pleno. Se sabe que los miembros del Congreso disfrutan de una copa o dos, pero esta acusación fue mucho más explosiva. ¿Están votando los legisladores con la cabeza lo suficientemente despejada?

La sorpresa es que algunos entrevistados no lo descartaron.

“Cada vez que votamos a las 11 de la noche, una minoría de la cámara tiene cero niveles de alcohol en la sangre. Eso es diferente a votar borracho. No creo haber visto nunca a alguien que se pudiera demostrar que estaba borracho en el pleno”, afirmó el representante Jim Himes (D-Conn.)

“Bueno, he visto a un republicano que, desafortunadamente para usted, no debe mencionarse su nombre, presentarse borracho varias veces. Había uno o dos demócratas que pensé que podrían estar drogados, pero no borrachos”, dijo Don Beyer (demócrata por Virginia).

Un republicano en anonimato habló de "alcohólicos funcionales": “Se trata de un sector representativo de la sociedad. Sospecho, no lo sé, que trabajo con alcohólicos funcionales, al igual que con personas que toman demasiados medicamentos recetados. Mientras sean funcionales, lo que significa que pueden hacer su trabajo de una manera que satisfaga a sus familiares en casa, no me corresponde quejarme, protestar ni gemir”.

"Si eres propenso al abuso de sustancias, todo lo relacionado con este trabajo probablemente lo empeore”, disparó el representante Sean Casten (D-Ill.).

Demencia

El desastroso debate de Joe Biden ante Donald Trump el año pasado y una serie de lapsus que expusieron graves problemas cognitivos abrieron el debate sobre el deterioro cada vez más visible de los legisladores y funcionarios mayores en USA y su incapacidad de segui con su importante tarea de representar a los estadounidenses.

Sin embargo en USA, no hay una manera fácil de obligar a alguien a dejar su cargo. Sus tres décadas en el Senado convirtieron a la difunta Dianne Feinstein en la senadora más longeva de la historia de Estados Unidos.

La familia de la congresista republicana del estado de Texas Kay Granger, de 81 años, que no había participado en las votaciones de la Cámara de Representantes desde julio del año pasado, informó en diciembre que ella está experimentando “problemas de demencia” y que se había mudado a una residencia para personas mayores.

Jim Himes (D-Conn.) afirmó que hay una docena de colegas que no están a la altura. “Creo que no tienen las facultades para hacer su trabajo".

Un republicano de la Cámara de Representantes dijo: “A veces me resulta difícil distinguir entre el deterioro de los miembros y un puñado de ellos que simplemente no son muy inteligentes”.

El representante James Clyburn (DS.C.), por su parte, opinó: “Mi relación con mi familia es tal que todos creemos que es nuestra responsabilidad protegernos unos a otros. No se me ocurre ninguna manera en que ellos podrían ser más eficaces para protegerme que sentándome y diciéndome: 'Papá, es hora de que vuelvas a casa', si estoy sentado en reuniones y no reconozco a la gente”.

“Creo que imponer un límite de edad para servir en el Congreso no es una mala idea”, opinó el representante Nicole Malliotakis

“Si te conviertes en una sombra de lo que eras, entonces es hora de que te vayas”, expresó, en esa línea Ritchie Torres (demócrata por Nueva York).

