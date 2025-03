Brown de Adrogué denunció a un representante de quitarle jugadores a costo cero

Embed - Brown de Adrogué on Instagram: "COMUNICADO OFICIAL El Club Atlético Brown informa a sus socios y simpatizantes sobre la situación deportiva de dos juveniles de nuestra institución, Gaeta Máximo Tomás y Martínez Sebastián Alejandro, quienes han abandonado el club en circunstancias irregulares. Nos encontramos con la sorpresiva intención del Club Itapirense, de la Tercera División Paulista, de hacerse de los servicios de estos jugadores, que forman parte del plantel juvenil de nuestra institución. No solo daremos la lucha que corresponde para defender los derechos del club, sino que también consideramos fundamental que toda la comunidad de Brown conozca la maniobra que ha afectado nuestro patrimonio deportivo. Este accionar ha sido cuidadosamente planificado por el representante Juan Manuel Arandilla, quien, aprovechando su cercanía y supuesta simpatía con nuestro club, obstaculizó la firma de sus primeros contratos profesionales de estos juveniles con la institución que los formó. Cabe destacar que este mismo modus operandi ya ha sido utilizado en otro club vecino, donde las familias de los jugadores fueron persuadidas con falsas promesas y expectativas irreales. Desde el Club Atlético Brown reafirmamos nuestro compromiso en la defensa de los intereses de la institución y de la formación de nuestros jóvenes jugadores. Es por ello que lamentamos profundamente que estos futbolistas, mal asesorados, puedan ver afectado su futuro deportivo debido a decisiones tomadas bajo engaño y desinformación. Seguiremos trabajando con firmeza y no permitiremos que maniobras inescrupulosas atenten contra el patrimonio del Club Atlético Brown. Tomaremos las medidas necesarias para defender, con todas las herramientas a nuestra disposición, el trabajo y la trayectoria de nuestros colores. Comisión Directiva del Club Atlético Brown"

