Lo que envió Milei no alcanza: Cuánta plata necesitan para reconstruir Bahía Blanca

Por ejemplo, el jefe comunal explicó que al Canal Maldonado "hay que hacerlo de vuelta" y que también habrá que hacer obras para trabajar de otra manera el flujo del arroyo Napostá.

"La zona del Canal Maldonado está muy socavada, muchas placas de protección no están más. Vamos a tener que priorizar mucho esa obra, que es muy costosa", describió. Para Susbielles, lo más urgente pasa por la reconstrucción del Canal Maldonado, construido a principios de la década del 50 durante el gobierno de Perón.

Por su parte, hizo énfasis en la cantidad de dinero que necesitarán para la reconstrucción de la ciudad:

"Nos parece importante que se colabore con los bahienses, es un tema fundamental, más allá que la reconstrucción de la ciudad, estimamos que no estamos hablando de menos de 400 mil millones de pesos", dijo Susbielles.

Milei no va a Bahía Blanca

Por otro lado, y en medio de la desesperación de los damnificados, el presidente Milei decidió no viajar a Bahía Blanca y en su lugar envió a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y al ministro de Defensa, Luis Petri.

Si bien no trascendió el motivo por el cual Javier Milei decidió no asistir al lugar de la tragedia, trascendió de manera extraoficial que el Presidente no quiere viajar al lugar por temor a enfrentar la bronca de los vecinos afectados por una devastadora inundación. Es decir, por miedo al escrache.

Justamente, este lunes 10/03 en el streaming Bondi, Esteban Trebucq le consultó al vocero Manuel Adorni sobre una posible visita de Javier Milei a Bahía Blanca, algo que el funcionario descartó completamente y remarcó que si bien el Presidente "está pendiente y al tanto", ya envió y delegó las tareas a sus ministros "y estamos todos a disposición", aclaró.

Por su parte, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, dijo que si bien “la presencia del presidente Javier Milei en estos hechos siempre es importante, son decisiones que toma en el mometo que corresponde”.

En diálogo con radio La Red, el funcionario nacional aseguró que el mandatario está en permanente contacto con los ministros Patricia Bullrich y Luis Petri para analizar lo que está ocurriendo en esa ciudad bonaerense.

“Trataremos de ayudar al gobierno de la Provincia en todo lo que podamos. Ni siquiera se nos ocurre no estar juntos para dar una mano y solucionar los problemas, cada uno dentro de la esfera de las responsabilidades”, agregó Francos. El sábado, a primera hora, Carlos Bianco, del gabinete de Axel Kicillof, se comunicó con su par en Nación para “pedirme apoyo”. “Todo el día hablamos. Cada cosa que surgía”, aseguró.

Bullrich volvió a Bahía Blanca

De todos modos, los que sí están en el lugar de los hechos son los ministros Bullrich y Petri, quienes volvieron a Bahía Blanca a pesar de ser escrachados en los últimos días por un grupo de damnificados.

“Estamos de vuelta en Bahía Blanca, siguiendo paso a paso el inmenso operativo de las Fuerzas Federales y Fuerzas Armadas desplegado en la ciudad. Estamos camino a las zonas más críticas para continuar asistiendo a los damnificados y que todo vuelva a la normalidad cuanto antes”, escribió la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en su cuenta oficial de X. Adjunto una fotografía en la que se puede ver también al ministro de Defensa, Luis Petri.

